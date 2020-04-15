Dolar 6.90 lirayı aştı

15 Nisan 2020

İSTANBUL/DÜNYA

Döviz kurlarındaki yukarı yönlü trend sürüyor. 6.80 lira seviyelerinden başlayan dolar gün içinde 6.90 lirayı aşarak Ağustos 2018’den sonraki en yüksek seviyelerinde olmaya devam etti.

Analistler, son dönemde gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en zayıf performanslardan birini sergileyen Türk Lirası’nda satış baskısının henüz Amerikan Merkez Bankası (Fed), IMF veya başka bir uluslararası kurum ile swap hattının açılmamış olmasına bağlıyor. Dış finansman tarafında TL’nin istediği desteği henüz bulamamış olması doların rekor değerlere çıkmasına neden oluyor.

BİST-100'de kayıp 3 bin puanı gördü

Dolar/TL'deki sert yükselişin yanı sıra Borsa İstanbul'da da satıcılı bir gün yaşanıyor. Güne 98 bin 990 puanla artıda başlamasına karşın açılışın hemen ardından gelen satışlarla 96 bin seviyelerine gerileyen Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi'de kayıplar da 3 bin puanı buldu. Saat 15:55 itibarıyla yüzde 2,51 değer kaybeden BİST 100 Endeksi 96 bin 60 puanda.



Bugünkü G20 Maliye Bakanları toplantısı piyasaların yakın takibinde. Buradan çıkacak olumlu bir sonuç Türk Lirası’ndaki zayıf seyri tersine döndürebilir. Öte yandan küresel piyasalarda risk iştahının giderek toparlanıyor oluşu TL üzerindeki baskının göreceli olarak daha sınırlı kalmasını da sağlıyor. Analistler teknik açıdan ise 6,80’in üzerinde yapılacak her kapanışın kur üzerindeki baskının artmasına neden olduğuna da dikkat çekiyor.



Salgın belirsizliği de tetikleyici



Aynı zamanda koronavirüs salgınına karşı tüm hükümetlerin Türkiye dahil merkez bankaları aracılığıyla bir çok tedbir açıklamasına rağmen salgının yaratacağı hasar ve ne zaman biteceğine yönelik belirsizlik TL’nin de aralarında olduğu gelişmekte olan para birimlerinden çıkışı tetiklemeye devam ediyor.



Reuters’e konuşan bir analist, de dış finansman ihtiyacına dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye'nin henüz dış finansmanını garanti altına alamamış olması ve önümüzdeki döneme ilişkin endişeler TL'de önemli bir baskı unsuru. Birçok analist dış finansman bulunamaması halinde piyasa koşulları içinde kabul görmeyen adımlar atılabileceğine yönelik endişe var.”