Dolar, 6,94'ün üzerinde; Borsa İstanbul artıda

17 Nisan 2020

Küresel piyasalar, ağırlıklı olarak satıcılı geçirdiği haftanın son gününde iyimser başladı. ABD borsalarının yüzde 3'leri aşan artılar dünkü kapanışlarının ardından bu sabah Asya borsaları ve ABD vadelileri de yükselişte. Wall Street'teki yükselişin kaynağında ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin ekonomisini açmak için açıkladığı 3 aşamalı plan bulunuyor.

Trump'ın ekonomiyi açma planı piyasaya morale verirken Çin'den gelen ilk çeyrek için yüzde 6,8'lik daralma verisi ise günün olumsuz haberlerinden biri oldu. Çin'de ekonomik verilerin dünyaya açıklanmaya başlandığı 1992 yılından bu yana ilk kez ülkede daralma yaşandı. Beklentiler Çin'de ekonominin yüzde 6,5 daralacağı yönündeydi.

Borsa İstanbul artıda başladı

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, küresel piyasalarda oluşan iyimser havaya paralel olarak güne yüzde 2,12'lik artışla 98 bin 287 puandan açıldı.

Dolar haftanın son gününde dalgalı

Haftanın açılışında 6,70 seviyelerinde olan dolar/TL kuru, hafta boyunca devam eden yükselişlerle 6,95 seviyelerine kadar tırmandı. Döviz kurları haftanın son gününe dalgalı bir seyirle başladı. Sabah saatlerinde 6,90'a kadar çekilen dolar/TL kuru, piyasaların açılışına doğru 6,93'lerin üzerine tırmandı. Euro/TL de aynı yönde hareketlerle 7,54 seviyesinden değerleniyor.

Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı





Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,3 değer kazanarak 332 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,9 artarak 10.601 puanda seyrediyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,6 yükselişle 5.772 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,4 primle 6.924 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,7 kazançla 4.469 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,1 artışla 17.143 puan oldu.

Günün ajandası

- TCMB kısa vadeli dış borç, TOBB açılan ve kapanan şirketleri açıklayacak (10.00).

- TCMB beklenti anketi sonuçlarını açıklayacak (14.30).

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 2019 yılı 4.çeyrek döneme ilişkin 'Finansal Hesaplar' raporunu yayımlayacak.

- ABD'de Conferance Board öncü göstergeler endeksi (17.00), Baker

Hughes haftalık sondaj kule sayıları (20.00) verileri izlenecek.