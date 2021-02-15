Dolar, 6,95 seviyesine kadar geriledi

Merkez Bankası'nın (TCMB), politika bileşimini uzun süre sıkı tutacağı ve faiz indirimlerini yılın büyük bölümünde değerlendirmeyeceği yönündeki açıklamaları TL'yi desteklemeye devam ediyor.

Geçen hafta 7,0080 ile son 6 ayın en düşük seviyelerini gördükten sonra 7,03'lerde tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya düşüşünü sürdürerek başladı.

ABD ve Çin piyasalarının tatil olması nedeniyle kapalı olduğu günde; dolar, 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına geriledi. Dolar/TL, 6,9450 seviyelerine kadar indi. Euro/TL de 8,4300 seviyelerine kadar çekildi.

Bankacılar dolar/TL'nin geçen yıl 6.85'li seviyelerde stabil kaldığı dönemde, bu maliyetlerden döviz ve altın alımların yoğunlaştığına dikkat çekiyor.

"6,97 ve 6,90 seviyeleri izleniyor"

Dolar/TL kurundaki düşüşü değerlendiren Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan, geri çekilmelerde 6,97 ve 6,90 seviyelerine dikkat çekiyor. Bircan'ın DÜNYA içi hazırlamış olduğu değerlendirme şöyle:



"Perşembe günkü PPK öncesi DolarTL’de aşağı yönlü hareket devam ediyor. Psikolojik destek olan 7 TL seviyesinin altına inilmiş olması önümüzdeki süreçte de kurda aşağı yönlü hareket potansiyelini güçlendirmekte. TCMB’nin Şubat toplantısında da faiz artışına gitmemesi beklense de özellikle Ağbal’ın sıkı para politikasına yönelik şahin duruşu kurdaki gevşemenin temel sebeplerinden biri. Bunun yanı sıra COVID-19 salgınıyla küresel piyasalarda artan likiditenin gelişmekte olan ülkere yönelik hareketinin artarak devam ediyor olması kurda aşağı yönlü fiyatlamaları tetikleyen bir başka faktör. Teknik olarak 6,97 seviyesi önemli desteklerden bir tanesi. Bu seviyenin altına inilmesi 6,90 ve devamında 6,85 seviyelerini gündeme getirebilir."

Analistler 'teknik' olarak nasıl yorumluyor?

Analistler, TCMB'nin sıkı para duruşunu devam ettirmesi, fiyat istikrarının sağlanması konusunda atılan adımlar ve hükümet tarafından açıklanması beklenen ekonomik ve hukuk alanındaki reformların Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 7,10'un altında kalınması durumunda 6,85'in gündeme gelebileceğini söyleyen analistler, olası yükselişlerde 7,30'un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, dolar/TL'nin geçen yılın haziran ve temmuz aylarında 6,70-6,90 bandındaki yatay seyrinin ardından ağustosta yükseliş trendine başladığını ve Türk lirasındaki değer kaybının kasım ayına kadar devam ettiğini hatırlattı.

GÜNÜN VERİLERİ

Konut satışları 16 ay sonra 100 binin altında

Bu arada yeni hafta iki ekonomik veri ile başladı. Konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 oldu. Böylece satışlar, pandeminin ilk ortaya çıktığı nisan ve mayıs ayları hariç, 16 ay sonra ilk defa 100 binin altına düştü. Yükselen faizlerin etkisiyle ipotekli satışlardaki düşüş trendi konut satışlarındaki düşüşün en önemli gerekçeleri arasında yer almayı sürdürüyor. Temmuzda 130 bini aşarak rekor kıran ipotekli satışlar ocak ayında yüzde 75'lik düşüşle sadece 10 bin 732 adet gerçekleşti.

Bütçe açığında Merkez Bankası etkisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı yılın ilk bütçe sonuçlarını açıkladı. Bakanlık verilerine göre bu yıl ocakta bütçe açığı 24.15 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl ocakta bütçe 21.5 milyar lira fazla vermişti. Bu fazlada ise Merkez Bankası faaliyet gelirlerinin 2020 yılında bütçeye erken aktarılmasından kaynaklanmıştı. Merkez Bankası 40.5 milyar lira karını bütçeye erken aktarmasıyla 2020 Ocak'taki fazla oluşmuştu. Bu yıl ise henüz Merkez Bankası aktarımı gerçekleşmedi.