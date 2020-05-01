Dolar 7 liranın üzerinde

01 Mayıs 2020

Türkiye ve Avrupa piyasalarının kapalı olduğu haftanın son gününde küresel görünüm zayıf. Avrupa'da tek açık borsa olan İngiltere ile ABD vadeli piyasalarda satış ağırlıklı seyirler izleniyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Türkiye piyasaları kapalı olmasına karşın uluslararası işlemlerde dolar/TL 7'nin üzerine çıktı. Hacimsiz piyasada en yüksek 7.04 seviyesi test edildi. Doların küresel çapta değerlenmesinde Amazon ve Apple'ın koronavirüsün etkilerine ilişkin karamsar yorumlarının da etkili olduğu ifade ediliyor.

Japonya ekside kapandı, Çin tatilde

ABD borsaları, dün gelen kötü gelen ekonomik veriler sonrası satıcılı kapatmıştı. Bugün ABD vadelileri yüzde 2'lere ulaşan kayıpla izleniyor. Asya'da açık olan piyasalardan biri olan Japonya borsasındaki yüzde 2,8'lik düşüş dikkat çekti. Çin borsaları ise Türkiye gibi 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle tatilde.

Petrol fiyatlarında dalgalı seyir



Petrol fiyatlarında hafta başından bu yana süren yükseliş haftanın son gününde yerini düşüşe bıraktı. Mayıs vadede geçtiğimiz hafta eksi fiyatları gördükten sonra haziran vadede de 10 doların altını gören ABD ham petrolü 19 dolar seviyelerine kadar tırmandıktan sonra bugün bir miktar geriledi. Gün ortasında ABD ham petrolü yüzde 1 civarı kayıpla 18,65 dolardan; brent petrolde ise yüzde 1,5 kayıpla 26,10 dolardan işlem görüyor..

Bu hafta başında 1700 doların altına gerileyen spot altının ons fiyatı ise 1675 dolar düzeyinde yatay seyrediyor.

Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi



Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,38, dolar/TL yüzde 0,10, euro/TL yüzde 0,53 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,73 değer kaybetti.