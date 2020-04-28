Dolar 7 liranın üzerini gördü

28 Nisan 2020

Küresel piyasalarda dün yaşanan iyimser hava, petrol fiyatlarındaki sert düşüşlerin etkisiyle bugün yerini karışık bir görünüme bıraktı. Dün ABD borsalarının artılarda kapanması sonrası petrol fiyatlarında yüzde 20'yi bulan düşüşle birlikte ABD vadelilerinde yatay bir seyir dikkat çekiyor. Asya borsalarında ise Japonya hafif düşerken Çin borsaları da artıda kapandı.

Petrol fiyatlarında sert hareketlerin kafaları karıştırdığı küresel piyasalarda yön bulma arayışı sürerken Borsa İstanbul güne yüzde 0,45'lik artışla 101 bin 722 puandan başladı. Açılışın hemen ardından gelen satışlarla kısa süreli olarak eksiye geçen BİST 100 Endeksi, yeniden toparladı ve 102 bin puana doğru hareketlendi. Günün ikinci bölümünde ise BİST 100 Endeksi, 101 bin 300 ile 101 bin 700 bandında seyretti.

Dolar/TL 7 liranın üzerini gördü

Dün borsalardaki alıcılı seyre rağmen yükselişini sürdüren dolar/TL kuru, bugüne de 6,99 seviyelerinden başladı. Gün boyu 6,99 düzeyinde dengelenen dolar/TL kuru saat 16:41'de 7,0004 ile geçtiğimiz haftanın ardından bir kez daha 7 liranın üzerini gördü. Kur kısa bir süreliğine 7 liranın üzeirni gördükten sonra tekrar 6,99 seviyelerine çekildi.

Hazine, 3,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 3,4 milyar liralık borçlanmaya gitti. İhalede ortalama bileşik faiz yüzde 8,97 olarak gerçekleşti.

Hazine, 3,4 milyar lira borçlandı

Petrol fiyatlarında sert düşüş