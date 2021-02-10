Dolar 7,05'in altını gördü

Yurt içinde ve yurt dışında yoğun bir gündemin takip edildiği günde döviz kurları 2 günlük aranın ardından yönünü yine aşağı çevirdi.

Dün gün içerisinde 7,14'e kadar çıkan dolar/TL, akşam saatlerinde yeniden 7,06 seviyelerinden tamamlamıştı. Bu sabah saatlerinde de dolar/TL için 7,06-7,07 seviyeleri söz konusuydu. Piyasaların açılmasıyla birlikte bir miktar gerileyen dolar/TL, 7,03 seviyesine kadar çekilirken Euro/TL ise 8,53 ila 8,55 bandında hareket ediyor.

Euro/TL 8,57'de kapanan kur üst üste ikinci günü de yükselişle tamamlamıştı.

Fiyat istikrarı mesajları kurları destekliyor

TCMB Başkanı Naci Ağbal enflasyon raporunda ve ardından geçen hafta Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide de olduğu gibi dünkü yatırımcı toplantılarında da kalıcı fiyat istikrarını "vazgeçilmez" olarak nitelendirdi.

Ağbal, "2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası seti ile %5 hedefini elde edene kadar koruyacağız" dedi.

Yatırmıcı görüşmeleri dün sabah saatlerinde lokal yatırımcılar, akşam saatlerinde yabancı yatırımcılarla yapıldıktan sonra bugün de devam edecek.

Bankacılar toplantıda beklendiği üzere; para politikası, enflasyon, rezerv birikimine ilişkin söylemlerde değişiklik görmediklerini, TCMB'nin büyümeye ilişkin öngörülerinin piyasa beklentilerini yukarıya taşıyacak şekilde olduğunu belirttiler.

Bir bankacı, "Bizim beklentimiz ekonomik büyümenin 2020 son çeyrekte %5'in üzerinde olacağı bunun da 2020 için %2'ye yakın bir büyüme sağlayacağı yönündeydi. TCMB mesajları ise son çeyreğin %7-8 gibi daha da kuvevtli bir büyüme görüldüğü ve yılın %2.5'e yakın bitirilebileceği yönünde oldu. Biz de beklentileri bir miktar yukarı revize edeceğiz" dedi ve ekledi:

"Yatırımcı toplantısında genel olarak PPK üyelerini görmeye alışkınız. Bu kez başkan Ağbal'ın mesajları bizzat vermesi önemli bir gelişmeydi. TCMB'nin önümüzdeki hafta PPK'ya ilişkin net mesaj vermediğini gördük. Bizim beklentimiz faizlerin Şubat'ta da sabit tutulacağı yönünde. Sonrasındaki bir kaç ayda sınırlı faiz artışı olma ihtimalini %50 civarında görüyoruz. TCMB'nin aksi yöndeki kuvvetli söylemlerine rağmen ilk indirim beklentimiz ise Ağustos'ta"

Ağbal'ın Cuma günü Reuters söyleşisindeki erken bir faiz indirimi yapılmayacağı söylemleri TL'de değer kazançlarını kuvvetlenmiş, CDS'te belirgin düşüşler de görülmüştü. Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan 5 yıl vadeli CDS'ler 300 baz puanın altına gerilemiş durumda. CDS bu sabah 293/298 seviyesinde.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK işgücü istatistiklerini yayımlayacak. İşsizlik oranı Ekim döneminde yüzde 12,7 olarak açıklanmıştı. Kasım döneminde de oranın aynı seviyelerde geleceği tahmin ediliyor (10.00).



TÜİK inşaat maliyet endeksi ve dış ticaret endeksleri verilerini de duyuracak (10.00).

ABD'den gelecek enflasyon rakamları da piyasalar tarafından yakından takip edilecek. ABD'de tüketici fiyatlarında aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 1,5 artış tahmin ediliyor (16.30).

Almanya'da da tüketici fiyat endeksi final verileri açıklanacak (10.00). Öncü rakamlarda tüketici fiyatları aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 1,0 artış göstermişti.

Yurt dışında en önemli gündem maddeleri ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmaları olacak. Lagarde, The Economist dergisi tarafından düzenlenen webinarda (16.00), Powell, New York Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen online etkinlik öncesinde açıklamalarda bulunacak (22.00).

MBA mortgage onayları (15.00), toptan stoklar (18.00), DOE petrol stokları (18.30), 10 yıllık tahvil ihalesi sonucu (21.00) izlenecek ABD'de izlenecek diğer veriler olacak.