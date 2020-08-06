Dolar 7,10'u aştı; euro rekor tazeledi

06 Ağustos 2020

Küresel piyasalarda ABD'nin yeni koronavirüs yardım paketinin her açıklanabileceğine dair beklentiler risk iştahını bir miktar artırıyor. ABD borsalarında dünkü pozitif kapanışların ardından ABD vadelileri de artıda. Asya'da ise Japonya ve Çin borsalarındaki sınırlı düşüş dışında ağırlıklı olarak yeşil ekranlar görülüyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3'ler civarı artışla son altı buçuk ayın zirvesini gördü.

Euro/TL rekor tazeledi; Dolar/TL 7,10'u aştı



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 azalışla 1.090,61 puandan başladı. TL'de yaşanan sert değer kayıplar devam ederken saat 10:10 itibarıyla dolar/TL, 7,10'un üzerinde el değiştiriyor. Euro/TL ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7,44540'tan değerleniyor.

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

Altın, doların iç karartıcı ABD istihdam verisinin etkisiyle değer kaybetmesine, koronavirüs salgınına yönelik endişelerin altına olan talebi artırmasının da eklenmesiyle dün

rekor seviyeye yükseldi.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 2.055 dolar ile tarihi rekor seviyeye yükseldikten sonra 2.042 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,4 yükselerek 2.056 dolar seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatları yatay

ABD ham petrol stoklarının beklenenden az olması ile dün son beş ayın zirvelerini gören

petrol fiyatları, artan koronavirüs vakalarının talep üzerinde etkisi olacağı endişeleriyle

çoğunlukla yatay seyretti.



Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,2 değer kazanarak 45,25 dolar

seviyesine yükseldi.



ABD hafif ham petrolü yüzde 0.1 değer kaybederek 42.16 dolar seviyesine geriledi.