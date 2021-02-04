Dolar 7,10'un altını gördü

Küresel piyasalarda, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, günün en önemli gündem maddesi olarak piyasalar tarafından yakından izlenecek. ABD Hazine Bakanı Jannet Yellen'in regülatörlerle yapacağı toplantı da önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Yurt içinde ise haftalık para banka ve menkul kıymet istatistiklerinin yanı sıra Türkiye nüfusu açıklanacak.

Haftaya 7,30'un üzerine başladıktan sonra 6 ayın en düşük seviyeleri olan 7,10'un altını gören dolar/TL, güne 7,15 civarında başlamıştı. Dolar/TL, gün ortasında 7,10'un altına kadar çekilirken euro/TL'de ise 9 lira seviyesi kırıldıktan sonra üst üste 6 gündür düşüş sürüyor. Euro/TL bugünkü işlemlerde ise 8,51'e kadar çekildi.

GÜNÜN AJANDASI



BDDK haftalık bülteni ve TCMB haftalık para ve banka istatistikleri günün takip edilen verileri arasında yer alıyor. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).



TCMB, Ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak (14.30).



Günün en önemli gündemi İngiltere Merkez Bankası(BoE) tarafından açıklanacak faiz kararı olacak. Analistler, BoE'nin bu toplantısında da faizi ve tahvil alım programını değiştirmeyeceğini düşünüyorlar. BoE faizi yüzde 0,10, tahvil alım programını 875 milyar sterlin seviyesinde tutuyor.



ABD'de Challenger işten çıkarmalar (15.30), işsizlik başvuruları (16.30), fabrika siparişleri (18.00) verileri gelecek. Avrupa'da Euro Bölgesi perakende satışları izlenecek (13.00).



ABD Hazine Bakanı Jannet Yellen'ın Reddit kullanıcıları tarafından alınan hisselerin piyasada yarattığı çalkantı konusunu finansal piyasa regülatörleri ile ele alacağı toplantı gerçekleştirilecek.



