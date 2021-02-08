Dolar, 7,10'un üzerine tırmandı

Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri uzun süre sıkı tutacağı söylemleri ve faiz indirimlerinin bu yılın büyük bölümünde öngörülmemesi döviz kurlarındaki düşüşte etkili oluyordu. Bu haftanın başlangıcında ise dolar 7,12'ye kadar yükselişe geçti.

Üst üste 4. gününe de düşüşle başlayan, son 10 günün 8'ini değer kayıplarıyla tamamlayan dolar/TL, 7 liranın altına doğru hareketle güne başlamıştı. Geçen haftanın son işlem gününde 7,02'ye kadar çekildikten sonra 7,06'nın hemen altında haftayı kapatan dolar/TL, yeni haftanın ilk saatlerinde 7,02'yi bir kez daha denedi. Piyasaların açıklmasıyla yüksleşe geçen dolar/TL gün içi en yüksek seviye olarak 7,12'nin üzerini gördü. Şubat ayıyıla birlikte düşüşünü hızlandıran euro/TL ise cuma günkü kapanış seviyeleri olan 8,50-8,51 düzeyinde güne başlasa da 7,57'ye kadar tırmandı.

Dolar/TL de iki hafta önce 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırdıktan sonra geçen hafta da dolar karşısında yaklaşık yüzde 3.5 değer kazanarak gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı göstermişti.

CDS'lerde düşüş sürüyor

Erken bir faiz indirimi yapılmayacağı söylemleri ile Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan 5 yıl vadeli CDS'ler de 300 baz puanın altına gerilemiş durumda. CDS bu sabah 284/289 seviyesinde.

Sıkı para politikası ve faiz mesajları kurlar üzerinde etkili

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TL son iki haftada dolar karşısında yaklaşık %5 değer kazandı. Benzer para birimlerine baktığımızda en yakın performans TL'nin yarısı kadar. Yabancı tarafında TL'ye oldukça yoğun bir ilgi görüyoruz. Bireysel tarafta da dövize ilginin oldukça zayıfladığını görüyoruz" dedi ve ekledi:

"TCMB'nin söylemleri lokallerin son dönemdeki döviz mevduat artışlarının bir bölümünün yastık altındaki miktarın sisteme kazandırılması olduğunu gösteriyor. Bu önemli bir söylem çünkü hali hazırda biz de lokallerin döviz yöneliminin neredeyse kalmadığını görüyoruz. Gördüğümüz kısım da yastık altındaki miktarın sisteme girişi ise -ki TCMB öyle yorumladı- o zaman TCMB'nin rezerv birikiminde gerçekleşmesini beklediği şartlardan sadece geriye dedolarizasyonda kalıcılık olmuş olacak. Bu çerçevede değişiklik olmaz ise bir süre sonra TCMB'nin rezerv birikimine döviz alım ihaleleri ile başlaması bizi şarıştmaz ancak bankacının acele edeceğini de düşünmüyoruz."

TCMB Başkanı Naci Ağbal Cuma günü yayımlanan Reuters söyleşisinde enflasyondaki yukarı yönlü risklere dikkat çekerek %17 seviyesindeki politika faizinde indirimin bu yıl uzun bir süre gündeme alınmasının mümkün olmadığını söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın ilk günü Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak (10.00).



Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borçlanmanın ortalama vadesi, maliyeti ve iç borç çevirme oranlarını duyuracak (17.30).

Almanya'da sanayi üretimi (10.00), Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi (12.30) yurt dışında öncelikli izlenecek veriler olacak.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) President Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu'nda ECB 2019 yıllık raporu konusunda yapılacak müzakerelere katılacak (19.00).