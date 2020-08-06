Dolar 7,20'yi aştı; euro 8,60'ın üzerinde

06 Ağustos 2020

Borsa İstanbul, dünya borsalarından negatif olarak ayrışmayı sürdürdüğü günlerden birini yaşıyor. Güne hafif satıcılı başlayan Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi'nden gün ortasında artan satışlar sonrası sert düşüşler yaşandı. Saat 11:30 sularında 1.090 puanda olan BİST 100, Endeksi, 1 saat içerisinde yaklaşık yüzde 4 aşağıya geldi ve 1.0504 puana kadar geriledi.



Saat 12:40'ta BİST 100, düne göre yüzde 3,42 kayıpla 1.054 puandan işlem görüyordu.

Euro/TL rekor tazeledi; Dolar/TL 7,20'yi aştı



TL'de yaşanan sert değer kayıpları da devam ederken BİST 100'deki satışlarla birlikte dolar ve euro kurları da hızlı bir şekilde yukarı geldi. Artan dolar talebiyle birlikte dolar/TL kuru 7,20'yi geçti. Euro/TL de benzer şekilde 8,60'ın üzerine tırmandı. Saat 12:40 itibarıyla dolar/TL, 7,1750'den euro/TL 8,5440'tan satılıyor.

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

Altın, doların iç karartıcı ABD istihdam verisinin etkisiyle değer kaybetmesine, koronavirüs salgınına yönelik endişelerin altına olan talebi artırmasının da eklenmesiyle dün

rekor seviyeye yükseldi.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 2.055 dolar ile tarihi rekor seviyeye yükseldikten sonra 2.042 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,4 yükselerek 2.056 dolar seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatları yatay

ABD ham petrol stoklarının beklenenden az olması ile dün son beş ayın zirvelerini gören

petrol fiyatları, artan koronavirüs vakalarının talep üzerinde etkisi olacağı endişeleriyle

çoğunlukla yatay seyretti.



Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,2 değer kazanarak 45,25 dolar

seviyesine yükseldi.



ABD hafif ham petrolü yüzde 0.1 değer kaybederek 42.16 dolar seviyesine geriledi.