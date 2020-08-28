Dolar 7,30'un altını gördü

28 Ağustos 2020

Hafta başından bu yana 7.31 ile 7.4070 arasında dalgalanan dolar/TL gün ortası itibarıyla 7.30'un altına geriledi. Kur güne 7,35 seviyelerinden başlamıştı. Euro/TL kuru da benzer bir grafik çizerken sabah başladığı 8,73 seviyelerinden 8,71'e geriledi



Kısa bir süreliğine de olsa 7,30'un altını test eden dolar/TL saat 15:20 itibarıyla dolar/TL 7,3120; euro/TL ise 8,7160'tan değerleniyordu.

Güne yüzde 0,36 artışla 1.112 puandan başlayan Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, sonrasında gelen satışlarla 1.107 puana kadar çekildi. BİST 100 saat 15:20'de yüzde 0,08 kayıpla 1.108,13'den işlem görüyordu.

Spot piyasada işlem gören altının onsu ise yüzde 1,5 civarı artarak 1.957 dolara yükseldi. Brent petrolün varili yatay bir seyirle 45,60 dolar düzeyinde.

Merkez Bankası bugünde yüzde 10,73'le 10 milyar lira verdi

TCMB piyasalardaki faizi sıkılaştırma adımlarıyla yükseltmeye devam ediyor. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün 27 baz puan artışla yüzde 10'a yükseldi. Bugün gerçekleştirilen repo ihalesinde de faiz oranı yüzde 10,73 olarak gerçekleşti. Fonlama maliyeti 4 Ağustos'tan bu yana aralıksız artış kaydediyor.

Bugün yurt içinde sabah açıklanan ve 85,9 puana yükselen ekonomik güven endeksi dışında önemli bir bulunmazken yurt dışında ise 15:30'da yayımlanacak ABD Temmuz kişisel gelirler, Ağustos Chicago PMI ve Ağustos Michigan tüketici güven endeksi verisi bulunuyor.