Dolar 7,35 seviyesinin altını gördü

Yurt içinde önemli bir verinin olmadığı günde, siyasi gündem ve yurt dışında yaşanan gelişmeler takip edilecek. Küresel piyasalarda ABD'nin Georgia eyaletinde tekrarlanan seçimin sonuçları ve Demokratların Temsilciler Meclisi'nden sonra Senato'da da çoğunluğu elde etme ihtimali fiyatlanıyor.

Dün neredeyse tüm gün 7,40'ın üzerinde seyrettikten sonra akşam saatlerinde 7,38'e çekilen dolar/TL, düşüşünü bugün de sürdürüyor. Piyasaların açılmasıyla hızlanan düşüş sonrası dolar/TL 7,35'in altına indi. Euro/TL ise 9,07-9,08 seviyelerinde değerleniyor.

HSBC, dolar/TL'de 7,10 hedef seviyesiyle kısa pozisyon açtı

HSBC, gelişen ülke kurlarına ilişkin hazırladığı raporunda Türk Lirası ile ilgili değerlendirmelere de yer verdi. Banka, dolar/TL'de 7,10 hedef seviyesiyle kısa pozisyon açtı. Yıl sonu dolar/TL tahmininin 7,10 olduğunu belirten banka tam bir normalleşme durumunda kurun 6,50 seviyesine kadar geri çekilebileceğini öngördü.

"7,31 seviyesi önemli bir destek noktası"

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde 7,31 seviyesinde destek noktasına işaret edildi. Kurumun raporu şöyle:



"Dolar/TL Kurda TL lehine görünüm sürüyor. Aralık ayına ilişkin açıklanan enflasyon verileri beklentinin üzerinde gelse de, son dönemde değişen ekonomi politikası ve yaratılan pozitif reel faiz ortamının da etkisiyle Dolar/TL’de yukarı yönde kayda değer bir hareket gerçekleşmiyor.

Teknik olarak alçalan kanal görünümü korunuyor. 7.31 seviyesinden geçen 200 günlük hareketli ortalamayı önemli destek olarak izlediğimizi belirtmiştik. Bu seviyeyi yine aşağı yönlü hareketlerde destek olarak takip ediyor olacağız. 7.31’in altına gelinmesi halinde 6.90-7.00 bölgesi önümüzdeki dönemde hedef haline gelebilir. Yukarıda ise 7.50 ve 7.60-7.67 bölgesi direnç olarak izlenebilir. TL varlıklarda pozitif seyrin devam etmesini bekliyoruz. "



Yurt dışı veri takvimi

ABD'de ADP özel sektör istihdam endeksi, haftanın son günü gelecek olan istihdam verilerine ön gösterge olacak (16.15). Piyasa beklentisi istihdamda artış hızının yavaşlayacağına işaret ediyor. Analistler, bir önceki ay 307 bin artan istihdamda 60 bin artış olacağı yönünde görüş belirtiyorlar.

MBA mortgage verileri (15.00), hizmet sektörü PMI (17.45), fabrika siparişleri (18.00), DOE petrol stokları (18.30) ABD'nin diğer önemli verileri olarak izlenecek.



Global hizmet sektörü PMI verileri, Fransa (10.45) ve Almanya'da tüketici fiyatları (15.00) günün diğer takip edilecek verileri olarak öne çıkıyor. Almanya'da tüketici fiyatları beklentisi aylık yüzde 0,6 artış, yıllık yüzde 0,2 düşüş olacağı yönünde.



Fed'in 15-16 Aralık FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar saat 22.00'de açıklanacak. Fed, söz konusu toplantıda faiz oranında bir değişikliğe gitmemişti. Fed yılın ilk toplantısını 27 Ocak tarihinde gerçekleştirecek.