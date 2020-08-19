Dolar 7,35'in altını gördü

19 Ağustos 2020

Küresel piyasalar, ABD borsalarında gelen rekorların ardından yeni güne de yükselişle başladı. ABD'de S&P ve Nasdaq, rekor seviyelere çıkarken ABD vadelileri de yüzde 0,50'ler civarında artıda. Asya borsalarını izleyen MSCI endeksi üç günlük yükselişini sürdürerek yüzde 0,3 artışla ocak ayından beri ilk defa 570,80 seviyesine çıktı. Avustralya borsaları yüzde 0,8 ve Güney Kore Kospi Endeksi yüzde 0,6 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,3 artarken, Çin lokomotif endeksinin yüzde 0,7 gerilemesiyle, Çin hisseleri güne zayıf başladı. Küresel piyasalar aynı zamanda bugün açıklanacak Fed tutanaklarını takip ediyorlar.

BİST 100, 1.100 puanın üzerinde dolar/TL 7,35'in altını gördü

Yurt içi piyasalar ise yarınki MB faiz kararına odaklanırken dolar/TL 7,35'in altını gördü. Euro/TL ise 8,77'den el değiştiriyor. Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi'de küresel iyimserliğe paralel olarak yüzde 0,64'lük artışla 1.099 puandan güne başladı. Açılışın ardından endeks 1.100 puanın üzerinde dengelendi.

Altın 2.000 doların üzerinde tutunamadı



Altın fiyatları, dün sert yükseldikten sonra yatırımcılar bugün açıklanacak Fed tutanaklarını beklerken 2.000 doların altına düştü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 2.014 dolarda bir haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.4 gerileyerek 1.993 dolara düştü.

Petrol fiyatları geriledi



Petrol fiyatları, ekonomik canlandırma paketi görüşmelerinin askıda kalmasıyla ABD petrol

talebinin beklendiği kadar hızlı iyileşemeyeceği endişelerinin ABD ham petrol stoklarındaki

beklenenden fazla olan gerilemeyi gölgelemesiyle hafif düştü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 45,13 dolara geriledi.



ABD hafif ham petrolü yüzde 0,5 düşüşle 42,68 dolarda seyretti.

Dolar kayıplarını geri almakta zorlandı

Dolar, önceki gün ekonomik iyileşmeye dair belirsizliklerin ve ABD mali canlandırma

paketinin etkisiyle 27 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından dünkü kayıplarını

toparlamakta zorlandı. Dolar Fed'in canlandırma programının etkisiyle gecelik işlemlerde başlıca para birimleri karşısında yeni en düşük seviyelerini görürken, ABD borsaları rekor seviyelere yükseldi. Dolar endeksi 92.179 seviyesinde seyretti.



Euro, Mayıs 2018'den beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından 1.1949 dolarda dalgalı

seyrediyor.



Kriz dönemlerinde güvenli liman para birimi olmasına rağmen dolar, Fed'in pandemi döneminde likidite sağlamak için finansal piyasalara müdahele etmesinin ardından düşmeye başladı.



ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün Demokratların koronavirüs yardım

paketi için teklif ettikleri tutarı düşürmeye istekli olduğunu açıklamasına rağmen canlandırma

paketine dair anlaşma imzalanıp imzalanmayacağı hala belirsizliğini koruyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım'da posta yoluyla oy kullanılmasının sorunlara yol

açabileceğini söyleyerek seçimin tekrarlanmak durumunda kalabileceğini açıklaması da doların üzerinde baskı yarattı.