Dolar 7,46-7,47 seviyelerinde dengelendi

Yurt içinde Hazine ihaleleri ve konut fiyat endeksinin izleneceği yeni günde, yurt dışında çok öne çıkan bir veri bulunmuyor.

Dün günün ilk bölümünde 7,54'e kadar tırmandıktan sonra piyasaların kapanışına doğru 7,46-7,47'lerde dengelenen dolar/TL, yeni güne de benzer seviyelerde değerleniyor. Euro/TL ise 9,03'lerden el değiştiriyor.

Dolar/TL, geçen hafta boyunca her iki yönlü sert dalgalandıktan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faiz eleştirileriyle haftayı 7.5 seviyelerine doğru yükselişle tamamlamıştı. Kur bu haftaya da benzer seviyelerde yatay bir seyir izlerek başladı.

Dolar/TL'nin 2 hafta önce işlem gördüğü 7.3 seviesinden yeniden 7.5'e doğru yükselmesinde gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik satış baskısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamaları belirleyici oldu.

Erdoğan hükümetin temel hedefinin fiyat istikrarı yani enflasyon ile mücadele olduğunu, ancak enflasyondaki düşüşün sadece kur istikrarı değil, bizzat karşı çıktığı yüksek faizin de indirilmesiyle sağlanması gerektiğini söylemişti. Bankaları "sömürü" ile eleştiren Erdoğan yüksek faiz ile övünmemek gerektiğini de ifade etmişti.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB, Kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksi verilerini açıklayacak

(14.00). Hazine ve Maliye Bakanlığı iki ihale birden düzenleyecek. Hazine programına göre, 15 ay vadeli kuponsuz tahvil ve 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ilk kez piyasaya sunulacak.

Almanya'da tüketici fiyatları final rakamları (10.00) ve ZEW endeksi

(12.00), günün takip edilecek verileri arasında yer alıyor.



ABD'de günün tek verisi sermaye girişi rakamları olacak (24.00).



Avrupa Birliği(AB) Ekonomik ve Finansal İlişkiler Konseyi Toplantısı

Belçika'da gerçekleştirilecek.



Petrol piyasası tarafından izlenen Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) aylık raporu açıklanacak (12.00).



İngiltere Merkez Bankası (BOE) Yönetim Kurulu Üyesi Andy Haldane bir sohbet toplantısına katılacak (21.00).