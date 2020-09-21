Dolar 7,60'ı geçti

21 Eylül 2020

Döviz kurlarındaki yüksek tansiyon Merkez Bankası haftasında da devam ediyor. Geçen hafta 7.5785 ile yeni tarihi zirvesini test eden dolar/TL, sonra bu sabah güne 7.57 civarında başlamıştı. Piyasalarda işlemlerin artmasıyla yeniden yükselişe geçen dolar/TL, gün ortasında 7,60'ı geçti ve rekor tazeledi. Kur saat 14:20'de 7,6070'ten değerleniyor. Aynı dakikalarda euro/TL 8,9670'ten el değiştiriyor.

Borsa İstanbul'da ise işlemler saat 14:20 itibarıyla, yüzde 0,56 düşüşle 1.106 puandan gerçekleştiriliyor.

Altın 1.950 doların altında, petrol yükseliyor

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,4 gerileyecek 1,945 dolardan işlem görüyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 43,24 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,2 yükselerek 42,21 dolarda seyretti.

Gözler Merkez Bankası'nda

Piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) kritik PPK kararı öncesi bankanın kuvvetlenen sıkılaştırma adımları izleniyor. TCMB'nin bu hafta gerçekleştireceği faiz kararının TL'nin seyri açısından belirleyici olacağı öngörülüyor. Reuters'ın 17 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette medyan beklentisi TCMB'nin politika faizini yüzde 8,25'te sabit tutacağına işaret ediyor. 17 katılımcıdan 14'ü ise politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor. TCMB'nin politika faizlerini sabit tutmasına karşın sıkılaştırma adımlarını fonlama kompozisyonunu farklılaştırarak devam etmesi bekleniyor.

TCMB'nin piyasaya sağladığı ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7,34'e kadar gerilemişti. TCMB PPK'da faizleri sabit tutmasına karşın likidite sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyetini yüzde 10,42'ye kadar çıkardı.

Artan vakalar endişe; aşı çalışmaları umut veriyor

Dünya genelinde artan koronavirüs vakaları yatırımcıları tedirgin etse de aşı çalışmalarına yönelik devam eden pozitif haber akışı gündemi belirleyici unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan ABD'den haftalardır beklenen mali canlandırma planı da piyasalar adına önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Dünya genelinde büyümeye en büyük tehdidi artan vakaların oluşturduğunu söyleyen analistler büyüme ve enflasyonun gelecek yıl kötü anlamda şaşırtabileceğinden korkuyorlar. ABD canlandırma planında ilerleme kaydedilememesi de piyasaları olumsuz etkiliyor.

Danimarka'dan Yunanistan'a kadar Avrupa'da pek çok ülke artan koronavirüs vakalarının

ardından yeni sınırlandırmalar açıklarken, İngiltere'nin yeni bir ulusal tecrit önlemini

değerlendirdiği bildirmesi de endişeleri artırıyor. Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.