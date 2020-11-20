Dolar 7,60'ın; euro 9 liranın üzerinde

Merkez Bankasının piyasa beklentileri doğrultusunda 475 baz puan faiz artırımı sonrası sert bir şekilde gerileyen döviz kurları, bugün bu seviyelerin hafif üzerinde değerleniyor. Faiz kararına kadar 7,70'lerde seyreden dolar/TL, 7,53 seviyelerine kadar çekilmişti.



Bugüne 7,53 seviyelerinden başlayan dolar/TL, piyasaların uyanmasıyla birlikte yükselişe geçti. Dolar 7,60'ın üzerine çıkarken euro/TL yeniden 9 lira seviyelerinin üzerine tırmandı.

Saat 15:35 itibarıyla dolar/TL 7,6080'den euro/TL ise 9,0350'den işlem görüyor.

Türkiye'nin risk primi geriliyor

Faiz artışı hamlesiyle birlikte Türkiye ekonomisinin risklerin azaldığına işaret eden 5 yıllık CDS'te 550 baz puandan başlayan düşüş 370 baz puanın altına kadar geriledi. Bugün 5 yıllık CDS, 370 puan seviyesinde.

Bankacılar piyasadaki hareketler arasında CDS'teki düşüşe ayrı bir önem atfediyor. Ülke risk primindeki düşüşün Hazine'nin dolar cinsi borçlanması başta olmak üzere tüm fiyatlamalarda etkili olması nedeniyle 2 haftada 150 baz puan düşüşün önemine dikkat çekiyorlar.

Tüketici güven endeksi geriledi

Yurt içinde bugünün tek önemli verisi olan tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 düşüş kaydetti ve 80,1 oldu. Endeks ekim ayında 81,9 seviyesinde gelmişti.

Yabancılar faiz kararını olumlu karşıladı

Merkez Bankasının faiz artırımı yabancı yatırım kuruluşlarının raporlarına olumlu yansıdı.

JP Morgan tarafından hazırlanan raporda, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın bugünkü toplantıda 475 baz puan faiz arttırımı yaparak göreve ihtiyatlı ve kararlı bir başlangıç yaptığı belirtildi.



Rabobank tarafından hazırlanan raporda, faiz artışının TL'de carry iştahını artırabileceği yorumunda bulunuldu. Societe Generale Gelişen Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix

Kalen, “Piyasa aktörleri, TCMB Başkanı Ağbal’ın piyasaların beklentisi ile uyumlu bir faiz artırımı kararı alarak güçlü bir başlangıç yapmasından dolayı heyecanlı ve rahatlamış durumda.” dedi.

Commerzbank Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose faiz kararıyla ilgili, “Şunu söylemem gerekiyor ki bugün verilen karar beklentiler dahilinde geldi. Bu uzun zamandır beklenen bir değişimdi.” diye konuştu.