Dolar 7,70'in altını gördü

30 Eylül 2020

Dün oldukça hareketli bir gün geçiren döviz piyasaları bugüne de hızlı başladı. Sabah saatlerinde 7,83 seviyelerinde seyreden dolar/TL, piyasalarda normalleşme adımlarına bir yenisinin daha eklenmesi sonrası düşüşe geçti. Gün içerisinde zaman zaman yukarı yönlü hareketler gözlense de kapanışa doğru yaşanan düşüşle dolar/TL, 7,70'in altını gördü. Euro/TL ise sabah saatlerindeki 9,20 düzeyinden 9,03'e kadar geriledi.

Gün içi en düşük seviye olarak 7,6997'yi gören doalr/TL saat 18.00 itibarıyla dolar/TL 7,7135'ten euro/TL ise 9,0440'tan el değiştiriyordu. Güne yüzde 0,78 artıda başlayan BİST 100 endeksi ise aynı dakikalarda yüzde 1,99 primle 1.145 puandan günü tamamladı

TCMB, bugün repo ihalesi açmadı

TCMB, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün miktar yöntemi ya da geleneksel yöntemle repo ihalesi açmadı.

Bu sabah hangi kararlar alındı ve ne anlama geliyor?



Vatandaşın dövize ilgisini azaltmak amacıyla döviz ve altın alımlarında geçtiğimiz mayıs ayında uygulanmaya başlanan yüzde 1'lik BSMV oranı yeniden eski düzeyi olan binde 2'ye düşürüldü. Bu adıma ek olarak TL mevduatlardan alınan stopajların indirilmesiyle de vatandaşların dövizden TL'ye geçmeye teşvik edilmesi hedefleniyor.

ANALİST GÖRÜŞÜ: Birincisi, TL getirisini lokaller için yıl sonuna kadar daha cazip kılacak stopaj düşüşü önemli. Bununla aynı anda lokallerin döviz satmaları durumunda yerine koymak için ödeyeceği vergi de düşürüldü. Sırf yerine koyarken daha pahalı olacağını düşünme sebebiyle dövizde faiz oranından bağımsız TL'ye geçmeme trendi vardı. Bunu kıracak önemli bir adım.

Döviz ve altın alımındaki %1'lik vergi düşürüldü

Mevduat hesaplarından alınan stopaj yıl sonuna kadar düşürüldü