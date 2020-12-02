Dolar, 7,80'in üzerinde seyrediyor

Küresel piyasalarda artan risk iştahından da destek alan yurt içi piyasalar dün pozitif ayrışmıştı. BİST 100, ulaştırma ve bankacılık hisseleri öncülüğünde günü yüzde 3,25 artıda kapatırken gün içerisinde 7,90'ın üzerini gören dolar/TL 7,82'lerde tamamlamıştı. Dolar/TL bugüne de benzer seviyelerden başlangıç yaparken piyasaların açılmasıyla birlikte kurlarda düşüş hızlandı. Günün ikinci yarısında kurlardaki hareket tersine döndü



Günün ilk yarısında 7,77'ye kadar çekilen dolar/TL, öğleden sonra 7,84-7,85 bandında dengelendi. Saat 16:47'de dolar/TL 7,8450'den euro/TL ise 9,4750'den el değiştiriyordu.



ABD'de iki yeni teşvik paketi teklifi

ABD'de piyasaların odaklandığı teşvik paketine ilişkin haber akışı seçimlerin ardından yaklaşık bir ay geçtikten sonra hız kazandı.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle etkileriyle mücadele için yeni teşvik paketi teklifinde bulundu. McConnell'ın teklifi daha önce Demokratların iki kez reddettiği 500 milyar dolarlık paketle önemli derecede benzerlik gösteriyor. McConnell, yeni planının ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini aldığını belirtti.