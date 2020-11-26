Dolar, 7,85 seviyesinin altına geriledi

Dün 7,90 ile 8 liranın hemen üzeri arasında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, güne 7,94-7,95 bandından başlamıştı. Yurt içinde piyasaların açılışıyla birlikte kademeli olarak düşüşe geçen dolar/TL günün ilk yarısını 7,90'ın altında tamamladıktan sonra saat 15:00 sularında 7,85'in de altını gördü.

Saat 15:15 itibarıyla dolar/TL 7,8590'dan euro/TL ise 9,3590'dan alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda Şükran günü nedeniyle bir çok piyasa bugün ve kısmen yarın tatil. Bu nedenle yurt içinde de işlem hacimleri düşük seyrediyor. Aynı dakikalarda BİST 100 Endeksi ise yüzde 0,8 civarı artışla 1.336 puanda.

Vatandaşlar döviz almaya devam ediyor

Yerli yatırımcıların bankalardaki döviz hesabı geçtiğimiz hafta 2,4 milyar dolar arttı. Bu artışın 987 milyon doları döviz, 1,4 milyar doları altın hesaplarından kaynaklandı. Böylece vatandaşların döviz hesaplarındaki toplam tutar 228 milyar 164 milyon dolar ile rekor kırdı.

Yabancılar hisse senedi almayı sürdürdü



Bugün açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta hisse senedi ve tahvil alımlarına devam etti. Yabancıların hisse senedi alımı 389,7 milyar dolar; DİBS alımı 175,7 milyar dolar, Şirket Borçlanma Senetleri yatırımı ise 19,8 milyar dolar oldu.



