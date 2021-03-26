Dolar, 8 liranın üzerinde

Haftaya TCMB başkanının görevden alınmasıyla birlikte 8.5'e yakın seviyelerden başlayan dolar/TL lokallerin döviz satışıyla 8'in hemen altı seviyelerde denge bulurken bu seviyelerden kapanması halinde haftalık bazda yüzde 10 değer kaybetmiş olacak.

Dolar/TL, haftanın son gününe 7,95 seviyelerinden başlarken piyasaların açılmasıyla birlikte kur, kısa 8 liranın üzerine tırmandı. Euro/TL ise 9,43-9,45 aralığında seyrediyor.

Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarını Pazartesi ve Salı günü azaltması sırasında oluşan döviz talebi lokallerin döviz satışlarıyla dengelendi. Piyasalardaki sert kayıplar yerini olduça sınırlı kazançlara bırakırken dolar/TL 7,90-8,00 bandında seyrediyor.

Piyasalarda Pazartesi ve Salı günü yaşanan sert satışlar Çarşamba günü itibarıyla durdu. Borsa dün %1.5 gerilerken, bir haftalık düşüş %9 oldu. İhracatçı sanayi şirketlerinin hisseleri denge kazanırken, banka hisselerinden çıkış sürdü. Gösterge 10 yıllık tahvilde ise %14 seviyesinden başlayan yükseliş %19'u aştıktan sonra durdu ve %18.2 seviyesine geriledi. CDS 315 seviyesinden 475 baz puana kadar yükseldikten sonra dün 453/463 puandan kapandı.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini duyuracak (10.00). Kapasite kullanım oranı en son Şubat ayı için yüzde 74,9, Reel Kesim Güven Endeksi 109,3 olarak açıklanmıştı.



TÜİK, Sektörel Güven Endeksi ve katı yakıtlar verilerini açıklayacak (10.00).



TCMB ayrıca uluslararası rezerv ve döviz likitideki istatistiklerini açıklayacak (10.00). Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kolay İhracat Platformu 2.0 Tanıtım Toplantısı"na katılacak (11.30).

Almanya'da günün en önemli verilerinden olan Ifo İş Ortamı Endeksi açıklanacak(12.00). Endeks Şubat ayında 92,4 puan olmuştu. İngiltere'de perakende satış verileri izlenecek (10.00).



ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, öncü mal ticareti (15.30), final Michigan Tüketici Güven Endeksi (17.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) verileri takip edilecek.