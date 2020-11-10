Dolar 8,20-8-25 bandında

10 Kasım 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Türk lirası dün yaşanan yüzde 5 değer kazancının ardından yeni güne yükselişle başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini bırakan Berat Albayrak'ın yerine Cumhurbaşkanı kararı ile Lütfi Elvan getirildi.

Güne yükselişle başlayan dolar/TL yüzde 4 yükselişle 8,38 seviyesine kadar çıktı. Kur ardından gün ortasına doğru 8,20-8,25 aralığında dengelendi. Euro/TL de dünkü sert düşüş sonrası bu sabah 9,92 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL ile benzer bir grafik çizen euro/TL, 9,70'in üzerinde el değiştiriyor.

Borsa açılışın ardından kayıplarını verdi



Borsa İstanbul ise güne yüzde 0,70 değer kaybıyla 1.222 puandan başladı. Açılışın ardından gelen alımlarla endeks kayıplarını geri verdi ve artıya geçti. BİST 100 Endeksi saat 12:50'de yüzde 0,38 artışla 1.236 puandan işlem görüyordu.



'PPK'ya kadar piyasa beklemede olacak'

Analistler, yatırımcıların bundan sonra 19 Kasım tarihli Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına odaklanacağı görüşünde. Bazı uzmanlar 8,10 üzerinde kalındığı sürece tekrar geçtiğimiz haftanın ortalamalarına geri dönüş yaşanacağı ve PPK'ya kadar piyasanın beklemede olacağı görüşünde.

8,40 üzerinde görünümün TL açısından negatif olduğunu kaydeden bazı analistler, kurun hareketinde dolar endeksinin hareketinin belirleyici olacağını söylüyor.

"Piyasaya yabancı girdi"

Dolar/TL'de 13 Eylül 2018'deki yüzde 8'lik düşüşün ardından en yüksek oranlı gerileme 9 Kasım Pazartesi günü yaşanmış oldu. TL'de yaşanan yüze 5'in üzerindeki değer artışı 2018 üçüncü çeyrekten beri en büyük yükselişi olurken, hareketin en büyük bölümünün yabancı yatırımcıların işlemlerinden gerçekleştiği belirtildi.

Alnus Araştırma Müdürü Yunus Kaya:

Kurda daha da düşüş potansiyeli var

Döviz kurlarındaki sert düşüşü DÜNYA'ya değerlendiren Alnus Araştırma Müdürü Yunus Kaya, kurdaki geri çekilmenin devam edebileceğini belirterek, “Merkez Bankası'nda başkan değişikliği ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşanan istifa sürecinin piyasalara yansıması Türk Lirası'nın güçlenmesi şeklinde oldu. TCMB Başkanı Ağbal'ın bugünkü ilk açıklamasında piyasalara faiz artırım sinyali verildi. Hatta faiz artışının 19 Kasım'dan önce gelebileceği sonucu bile çıkarılabilir. 8.50'den 8.00'e inen dolar kurunda da faiz artışı yapılmış gibi fiyatlamalar mevcut. Kurda yaşanan düşüşün önümüzdeki günlerde de sürmesini bekliyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna Merkez Bankası Başkanı Ağbal ile uzlaşı ile çalışacak birinin gelmesi de kurlardaki düşüşü destekleyecektir. Önümüzdeki günler için artık 8,50 çok güçlü bir direnç olacaktır. Düşüşte de 7,70 ilk destek noktamız olarak karşımıza çıkıyor. Kasım ve Aralık’ta vadesi dolan borçlar yüzünden artan reel döviz talebinin 2021'in ilk aylarında azalacak olması da önümüzdeki dönem için avantaj olabilir. Borç ödemeleri nedeniyle piyasanın döviz ihtiyacı da azalacak. Bu da kurlar üzerindeki reel baskıyı düşürecektir” değerlendirmesini yaptı

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan:

Piyasa Ağbal’a güveniyor

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise yeni TCMB Başkanı Ağbal’ın olumlu algılandığını söyledi. Erkan, DÜNYA'ya yaptığı açıklamada; “TCMB başkan değişikliğinin iletişim ve politika anlamında daha iyi yansımaları olacağı beklentisi var. Naci Ağbal’ın eski maliye bakanlığı tecrübesi olumlu yansıyabilir. Daha ortodoks politikalara geçiş beklentisi artıyor. 19 Kasım’a kadar olan süreçte durum değerlendirmesi aşamasında olacağı anlaşılıyor. Liranın değer kaybının durdurulması bağlamında daha iyi bir para politikası iletişimi olacağına dair piyasa yeni merkez bankası başkanına güveniyor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı

İşte Lütfi Elvan ile ilgili ayrıntılar

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