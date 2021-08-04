Dolar, 8,40'ın altında zorlandı

Dolar/TL'de 8,40'ın üzerinde yatay seyir izleniyor.

Türk lirasında temmuz ayında yaşanan dolar karşısında yüzde 4 civarında değer kazancı ardından dün yüzde 1'e yakın kar realizasyonu görüldü.

Dolar/TL, dün, 8,2950 ile 11 Haziran'dan beri en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen alımlarla yönünü yukarı çevirdi ve 8,40’ın üzerine çıktı.

Kur bu sabah 8,37 seviyesine indi ancak kalıcılık sağlayamadı. Dolar/TL, 8,45 seviyesine yükseldi.

Beklentileri aşan ve politka faizine dayanan enflasyon sonrası gözler, 12 Ağustos'ta yapılacak olan PPK toplantısına çevrildi.

Tüketici enflasyonu temmuzda yüzde 1,6 seviyesindeki beklentilerin üzerinde yüzde 1,80 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 18,95 ile politika faizine dayandı. Yaz aylarında enflasyonda 'oynaklık' olacağını paylaşan Merkez Bankası, son çeyrekten itibaren enflasyon patikasında düşüş yaşanacağını öngörüyor.

Dolarda hareketliliği artıracak önemli beklentilerden biri cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi.

Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda kurda 8,44 ve 8,50TL direnç seviyeleri önemli olarak gösteriliyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,35 ve 8,28TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.