Dolar, 8,40'ın üzerinde yatay

Dolar/TL aylık bazda yüzde 3, haftalık bazda ise yüzde 1,2 değer kaybı yaşadı. Cuma günü 8,40'a kadar gerileyen kur, bu sabah 8,47 seviyelerini test etti. Dolar ardından 8,41 seviyelerinde dengelendi.

Piyasalar, haftaya hem yurtiçi hem de yurtdışından gelecek PMI verileri ile başlıyor. Çin'de imalat PMI 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Çin’de Caixin/Markit İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Nisan 2020'den bu yana en düşük seviye olan 51,3'ten geçen ay 50,3'e düştü.

Türkiye'de imalat sanayi PMI, ocak ayından bu yana en güçlü iyileşmeye işaret etti. Haziran ayında 51,3 olan İSO İmalat PMI, temmuzda 54'e yükseldi.

Yarın açıklanacak temmuz enflasyonu öncesinde ise İstanbul'un temmuz fiyat gelişmeleri belli oldu. İTO verilerine; göre perakende fiyatlar aylık yüzde 1,52 ve yıllık 17,38 arttı.

6 milyon memur ve memur emeklisinin maaş ve aylıklarına yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde ilk toplantı bugün. İki konfederasyonun, 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebi bulunuyor.

ABD'de 550 milyar dolarlık altyapı paketinde taslak metin tamamlandı. Böylelikle paketin yasalaşması için bir adım daha atılmış oldu. Paket yol ve köprü inşaatlarından demiryoluna kadar birçok alanda yeni altyapı yatırımlarını içeriyor.