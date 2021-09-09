Dolar 8,50 direncini denedi

TL varlıklarda zayıf görünüm devam ediyor. TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun para politikası ve çekirdek enflasyon vurgusu piyasada faizin düşeceği yönündeki beklentilerin güçlenmesine neden olurken; bu beklentiler paralelinde kurdaki yukarı yönlü baskı etkili. Dün 8,48 seviyesinden geri dönen dolar/TL bugün 8,50 seviyesinin üzerine çıktı.

Dolar/TL’de 20 Ağustos'tan sonra ilk kez 22 günlük ağırlıklı ortalama (8,38) üzerinde kapanış yapıldığına işaret eden analistler, teknik açıdan 8,50 seviyesinin kısa vadeli direnç olarak takip edileceğini söylüyor. Analistlere göre; bu direncin kırılması durumunda güçlenme devam edebilir, 8,60 ara direnç olmak üzere tarihi zirve seviyesi (8,80) hedefe girebilir. Geri çekilmelerde ise 22 günlük AO (8,28) takip edilebilir.

Borsa telafi çabasında

TL'deki değer kaybı ve yurt dışı risk iştahının zayıflaması banka ve holding hisseleri başta olmak üzere borsada satışlara neden oldu. BIST 100 endeksi dün 1.433,85 puanla 11 Ağustos'tan beri en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Borsa İstanbul yeni güne, yüzde 0,21 düşüşle 1430 seviyesinde yataya başladı. Endeks 1435 puana çıkarken, yeşil bölgede kalmaya çalışıyor.

Ak Yatırım'ın BIST 100'e ilişkin teknik değerlendirmesi şöyle: 1470/65 direnç bölgesinin hemen üzerinden başlayan satış baskısı 1445 desteğinin de altına gelinmesiyle belirgin durumda. Endekste Ağustos başından bu yana üzerinde hareket gördüğümüz 50 günlük ortalama bölgesi de olan 1430 desteği yeniden test ediliyor. Üzerinde tutunma beklemekle birlikte, altına yaşanacak sarkma bu defa yeni bir zayıflamayı gündeme getirebilecek ve 1410/1395 bandına doğru bir geri çekilme yaşanması da mümkün olabilecektir. BIST’te kısa periyottaki zayıflamanın giderilebilmesi için ise ilk aşamada 1450/65 bandı üzerine geri dönülmesi gerektiğini belirtebiliriz. BIST100’de 1430-1410-1395 destek, 1450-1465-1480 direnç olarak belirtilebilir."

Gözler bugün ECB’de

Piyasalarda bugün euro ve doların seyri açısından Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 14:45'te açıklanacak olan para politikası kararı izlenecek. ECB'nin aylık varlık alımlarını azaltmaya başlayacağına yönelik bir sinyal vermesi, ancak salgın hastalığın etkilerinden hala toparlanmakta olan ekonomiye verdiği desteği uzun süre devam ettireceğine vurgu yapması bekleniyor.







