Dolar 8,50'nin altını test etti

Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 8,50 seviyesinin altını gördü. Haziran ayındaki sert yükselişlerin ardından temmuz ayına yatay başlayan kur, bugün 8,4985 seviyesine kadar indi. Dolar/TL, saat 10:55'te 8,5155 seviyesinde yer aldı.

Önümüzdeki haftanın büyük bölümünde bayram nedeniyle piyasalar tatil olacak. Bu nedenle lokallerin bir miktar dövizden TL'ye yöneldikleri de belirtiliyor.

Dolar/TL yaklaşık 3 haftadır 8,55-8,75 bandında işlem gördü. Kurda 8.88 seviyesindeki tarihi zirvesinin altında sınırlı kazançlar da yaklaşık üç haftadır devam ediyor.

Analistler teknik açıdan 8,55 - 8,60 - 8,66'yı direnç seviyeleri, geri çekilmelerde ise 8,45 - 8,40'ı ise destek seviyeleri olarak izliyor.

TCMB'den yakın zamanda faiz indirimi gelmeyeceğinin düşünülmesi, Fed Başkanı Powell ve ABD Hazine Bakanı Yellen'ın 'yüksek enflasyonun geçici olduğunu vurgulaması ve tahvil alım programlarının kısa sürede başlanmayacağını açıklaması' aşağı yönlü harekette etkili.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,30’lara kadar gerilemesi gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine destek veren bir gelişme.

Her ne kadar TCMB'nin politika faizinin önümüzdeki bir ay boyunca yüzde 19'da kalacağının anlaşılması endişeleri azaltsa da, önümüzdeki aylarda erken bir indirim olabileceğine yönelik endişeler tamamen ortadan kalkmış değil. Bankacılara göre bu haftaki PPK'da ek sıkılaştırma mesajı olmaması olumsuz bir gelişme olarak görülürken, bir indirim mesajı verilmemesi ise olumlu algılandı.

Gözler artık enflasyon raporuna çevrildi

Piyasalarda TCMB gündemi açısından takip edilecek bir sonraki gelişme ayın son gününde gerçekleşecek yılın üçüncü enflasyon raporu olacak.

Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15 üzerine çıkarken, TCMB'nin tahmini yüzde 12.2 seviyesinde bulunuyor. Bankacılar TCMB'den PPK öncesi belirgin yukarı revizyon bekliyorlardı. Ancak PPK'da buna yönelik bir sinyal olmaması piyasayı şaşırttı.

Tüketici enflasyonu yüzde 17.53 ile Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek düzeye çıkarken, son verinin ardından ekonomistler yılsonu enflasyon beklentilerindeki düşüşleri azaltma eğilimini belirginleştirdiler. TÜFE ile ÜFE arasındanki farkın 25 puanın üzerine çıkması, enerji fiyat zamları ve kuvvetli büyüme TÜFE üzerindeki yukarı riskleri belirgin hale getirdi.