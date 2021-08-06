Dolar 8,60'ı gördü, gözler ABD'de

Dünya Online

Piyasalar, haftayı fiyatlamalarda etkili olabilecek önemli bir veri ile tamamlıyor: ABD tarım dışı istihdam…

Temmuz ayında tarım dışı istihdamda 870 bin beklentisi var. Ülkede işsizlik oranının ise yüzde 5,9'dan yüzde 5,7'ye düşeceği tahmin ediliyor. Verinin beklentilerin altında kalması ya da aşması ekonomik toparlanmanın gidişatı Fed’in varlık alımı azatlımı patikasıyla ilgili ipucu verecek. Bu nedene TSİ 15:30’dan sonra hareketlilik artabilir.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 31 Temmuz ile biten haftada beklentilerle paralel bir düşüş göstererek 385 bine geriledi. Ülkenin dış ticaret açığı ise haziranda 75,7 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ağustos enflasyonu ve 26 Eylül’deki faiz toplantısı kritik

12 Ağustos’taki PPK’da bir faiz değişikliği beklenmezken, piyasa verilecek mesajlar önemli olacak. Ancak ağustos enflasyonunun belli olmasının ardından 23 Eylül'deki faiz toplantısında nasıl bir aksiyon alınacağı daha çok merak ediliyor.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun ‘enflasyonun üzerinde faiz’ söylemi ile ağustosta enflasyonun yüzde 19 politika faizini aşabileceği ihtimali yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla enflasyonda düşüş trendi başlamadan erken bir faiz indirimi yapılabileceği endişeleriyle TL'de değer kaybı yaşandı.

Dolar 8,60'ı gördü

Hafta içerisinde 8,30'un altına inen ve bu seviyeden yönünü yukarı çeviren dolar/TL'de yükseliş haftanın son işlem gününde devam etti. Kur, ABD verisi öncesi 8,60 seviyesini gördü. Dolar saat 12:50 itibariyle 8,5920 ve Euro/TL 10,1460 seviyesinde yer aldı.