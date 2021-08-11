Dolar 8,60'ın üzerinde, gözler Merkez'de: Son 10 faiz kararı ve kur seviyeleri

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Dolar/TL, bugün gelen ABD enflasyon verisi ve yarınki TCMB faiz kararı öncesinde 8,65 seviyerinde dengelendi.

ABD’de TÜFE, temmuz ayında aylık yüzde 0,5 artarak yıllık bazda yüzde 5,4 oldu. Beklenti enflasyonun yüzde 5,3'e düşeceği yönündeydi. Enflasyonda beklenen düşüş gerçekleşmese de çekirdek TÜFE aylık bazda yüzde 0,3 artışla yıllık bazda yüzde 4,3 oldu. Bu oran haziran ayında yüzde 4,5 idi.

Böylece, mart-nisan döneminde hızlı yükselen ABD enflasyonu temmuz ayında ilerisi için çok net sinyal vermese de çekirdek enflasyon bazında yavaşlamış oldu. Bu küçük yavaşlama bile Fed’in öngörülerinde yer alan yavaşlama için ilk adım niteliği olarak algılandı. Veriyle birlikte ABD Dolar Endeksi 92,90’a geriledi ve Euro/Dolar paritesi 1,746’ya yükseldi.

Dolar/TL kuru ise gün içerisinde 8,67 seviyesine kadar yükseldikten sonra Dolar Endeksi'ndeki düşüşe paralel olarak 8,65 düzeyine çekildi.

Merkez Bankası'nın mesajları bekleniyor

Piyasalarda gözler yarınki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararına çevrildi. Piyasa anketlerinden ağustosta politika faizinin sabit kalacağı sonucu çıkarken, PPK metninden enflasyon ve bundan sonraki para politikasına ilişkin ne mesaj çıkacağı merak konusu. Ekonomistler, enflasyonun ağustos ayında faiz indirimine alan tanımadığını düşünüyor.

Merkez Bankası’ndan yarın herhangi bir aksiyon beklemeyen Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan, "Politika gevşetmesi konusunda bir esneklik alanının olmadığını düşünmekle beraber, son çeyrekte baz etkisinden dolayı düşebilecek bir enflasyon oranı çerçevesinde ilerleyen aylarda çok sınırlı alanda faiz indirimi olabilir. Ancak biz aksiyonların alabildiğine düşük oranlı olmasını bekleriz" değerlendirmesini yaptı. Enver Erkan, yarın bir faiz aksiyonunun gelmesi halinde ise piyasalarda derin hareketler yaşatacağını görüşünü de paylaştı.

Servet Yıldırım: Zamansız faiz indirimi enflasyonu daha da yükseltir

Dünya Gazetesi yazarı Servet Yıldırım ise zamansız bir faiz indiriminin enflasyonu daha da yukarı çekme riski barındırdığına dikkat çekti. Yıldırım, "Merkez Bankası faiz kararı alırken orta vadeli bakar. Baktığı ise enflasyonun görünümüdür. Eğer bu görünüm pozitif ise faizi indirir, görünüm parlak değilse yükseltir. Orta vadeli böylesi bir bakış ile mevcut enflasyon görünümü faiz oranlarında bir indirime imkan tanımıyor. Merkez Bankası'nın yarın yapacağı bir faiz indirimi zaten hedefin ve tahminin oldukça üzerinde seyreden enflasyonun daha da yükselmesine neden olabilir. Buna rağmen bir indirim kararı verilirse bu teknik olmaktan ziyade siyasi bir adım olur" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam canlı yayında

Piyasalar, yarınki PPK toplantısı öncesinde bu akşam TV’de katılacağı canlı yayınında konuşacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değerlendirmelerini de izleyecek.

Erdoğan, daha öncesinde katıldığı TV programında temmuz veya ağustos gibi faizlerin düşebileceği değerlendirmesinde bulunmuştu. Birkaç gün önce katıldığı bir canlı yayında ise; “Enflasyonun bundan sonra daha fazla hızlanması mümkün değil, çünkü daha düşük faiz oranlarına geçiyoruz. Sanırım bu sinyali bir yere veriyorum” diyerek faiz indirimi talebini yinelemişti.

Yılsonuna doğru bir indirim piyasada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması öncesinde de kısmen bekleniyordu ancak son dönemdeki enflasyon gerçekleşmeleriyle birlikte bu beklentiler hem azalmaya başlamış hem de önce üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe ötelendikten sonra artık yavaş yavaş önümüzdeki yıla doğru kaymıştı.

Analistlere göre dolarda yukarı yönlü baskı kuvvetli

Analistler 8.60 seviyesi civarında hareket eden kurda yukarı yönlü baskının kuvvetlendiğini düşünüyor. Yapılan teknik değerlendirmeye göre; aşağıda 8.00, yukarıda 8.80 direnci kuvvetli. Aşağıda 8.28 seviyesinin kırılması halinde önce 8.00 ve arkasından 7.75’e doğru düşüş görülebilir. Yukarıda ise 8.80 seviyesinin üzerinde önce 9.07 ve arkasından 9.50’ye doğru alımlar güçlenebilir.

Bu arada Acar Menkul Değerler, bugünkü raporunda Merkez Bankası'nın son faiz kararları ve ardından kurdaki hareketi not olarak paylaştı: