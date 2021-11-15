Dolar, 9,95 seviyelerine geriledi

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı yeni haftaya hareketli başladı. Geçen haftanın son saatlerinde psikolojik sınır olan 10 liranın üzerine çıkan dolar/TL, bugün 10,05'e kadar çıktı.

ABD Doları'nın küresel piyasalarda değer kaybetmesinin de desteğiyle zirveden dönen kur, Garanti Bankası haberi sonrası 10 liranın altına indi. Garanti Bankası hissedarı BBVA , mülkiyetinde bulunmayan Garanti paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifi yapma kararı aldı. Haber sonrası Garanti Bankası hisseleri borsada tavan olurken, BIST-100 yüzde 2'nin üzerinde prim yaptı.

Küresel piyasalarda ABD Doları 16 ayın zirvesinden geriledi

Dolar başlıca para birimleri karşısında neredeyse 16 ayın zirvesinden gerilerken, yatırımcılar, Fed'in yüksek enflasyon nedeniyle faiz artırımına gideceği beklentilerinin geçen hafta yeniden gündeme gelmesinin ardından ABD ekonomisine dair yeni ipuçları bekliyor.



Dolar endeksi, Ağustos ayından bu yana görülen en büyük haftalık artışı ve 95.266 ile Temmuz 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi kaydettiği Cuma günkü seansın ardından, bugün yüzde 0.13 düşerek 95.012'ye geriledi.



Dolar, geçen hafta Çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon verilerinde 1990'dan bu yana yıllık bazda en hızlı şekilde gerçekleşen ve tüm enflasyon sepetine yayılan bir artış görülmesinin ardından yükseliş trendi gösteriyordu. Enflasyon verileri Fed'in enflasyon kaynaklı fiyat baskılarının geçici olacağı tahminleri hakkında şüphe yaratmıştı.



Euro dolar karşısında Cuma günkü seansta kaydettiği 16 ayın en düşük seviyesi olan 1.1433 dolar aralığından uzaklaşmayarak, yüzde 0.13 düşüşle 1.1457 dolara geriledi.

ECB Başkanı Lagarde konuşacak

Günün ilerleyen saatlerinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu'nun ekonomi ve para politikası komisyonunda konuşacak. Sterlin Cuma günkü seansta 1.3354 ile kaydettiği yılın en düşük seviyesinin ardından toparlanmaya devam ederek yüzde 0.19 artışla 1.3434 dolara yükseldi.