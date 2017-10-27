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Dolar, ABD büyüme verisiyle hareketlendi

Dolar kuru, ABD büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrasında 3.81 seviyesinden bir anda 3.83 seviyesinin üzerine çıktı.

Dolar, ABD büyüme verisiyle hareketlendi
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Uzun bir aradan sonra yeniden 3.80 seviyesinin üzerine çıkan ve bu sabah 3.84 seviyelerini test ettikten sonra 3.81 seviyelerine gerileyen dolar/TL, ABD büyüme verisinin ardından yeniden yukarı doğru hareketlendi.

ABD ekonomisi, 2'inci çeyrekte yüzde 3 büyüdü. Beklenti yüzde 2.6 olacağı yönündeydi.

Bu haber öncesinde 3.81 seviyelerinde bulunan dolar kuru, bir anda 3.83 seviyesinin üzerine çıktı. Kur, şu dakikalarda 3.8320 civarında hareket ediyor.

TL, son dönemde yurtiçindeki haber akışı, ABD ile ilişkiler ve jeopolitik risklerin baskısı, dolarda küresel değerlenme eğilimi gibi nedenlerle baskı altında bulunuyor.

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