Dolar, ABD enflasyonu öncesi hareketlendi

Dolar/TL'de analistlerin dikkat çektiği seviyelerden bir olan 9,75'in aşmasıyla yukarı yönlü hareket hız kazandı. Tarihi zirvesi 9,85 olan dolar/TL bugün yüzde 1'e yakın yükselişle 9,84'ün üzerine kadar çıktı.

Piyasalarda gözler Fed'in para politikası açısından önemli olan ABD enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Petrol fiyatları ve Çin üretici fiyatlarının kaydettiği yüzde 13,5 artış, ABD'de tüketici fiyatlarındaki tırmanışın süreceği endişelerini artırdı. TSİ 16:30'da açıklanacak olan ABD tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 5.8 artış göstermesi bekleniyor.

Tarihi zirvesi 9.85 olan dolar/TL gün içerisinde en yüksek 9,8495 seviyesini gördü. Kur saat 15:25 itibariyle 9.8410 seviyesinde yer aldı.

Dolar endeksi 94 seviyesinin üzerinde

Dolar endeksi cuma günü 94.634 ile bir yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesini görmesinin ardından kademeli olarak geriledi. Dolar Endeksi bugün 94,323 seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,33 artışla 94,281 seviyesinden işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin, dünkü düşüşünün neredeyse tamamını telafi ederek tekrar yüzde 1,48'e çıkmasının küresel dolar talebini artırdığını belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin önemli direnç, 93,8'in destek olarak takip edileceğini söyledi.

Yabancı pozisyonu izleniyor

Yurtiçi piyasada takip edilen bir diğer konu; yabancı yatırımcı pozisyonu. Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyor. Bankacıların hesaplamasına göre yabancı yatırımcı swap işlemlerinde son yedi haftanın toplam çıkışı 6.2 milyar dolara ulaştı. Bankacılar yabancı yatırımcı eksikliğinde TL'nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere bakıyor.

Gram altında yeni rekor

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı zirve seviyesini 578 lira ile yeniledi.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.824 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, veri öncesinde yükseliş eğilimindeki ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Fed'in para politikalarında normalleşme kapsamında ilk adımı atmasının ardından, yatırımcıların faiz artırımı konusunda izlenecek yola dair ipuçlarına odaklandığını aktaran analistler, bu anlamda enflasyon ve istihdam verilerinin piyasalar üzerindeki etkisinin de güçlü olabileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.