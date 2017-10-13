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Dolar ABD verisiyle geri çekildi

ABD enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması dolar/TL'nin hızlı bir düşüşle 3.63 seviyesinin altına gevşemesine neden oldu.

Dolar ABD verisiyle geri çekildi
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Dolar/TL, beklentilerin altında gelen ABD TÜFE verisinin ardından 3.63 seviyesinin altını test etti.

Veri öncesinde 3.6570 seviyesinde olan dolar/TL 3.6285'e kadar geriledikten sonra şu dakikalarda 3.6370 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de tüketici fiyatları (TÜFE) kasırgaların ardından üretimin aksaması sonucu benzin fiyatlarının artmasıyla eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0.5 ile sekiz ayın en hızlı artışını kaydetti ancak beklentilerin altında kaldı.

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