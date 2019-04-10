Dolar, Albayrak'ın açıklamalarıyla dalgalandı
Bakan Albayrak'ın açıklamalarıyla ilk tepkide yükselen dolar/TL daha sonra gevşedi.
Güne sakin başlayan ve Bakan Berat Albayrak'ın açıklamaları öncesi hafif aşağı yönde 5.67'ler seviyesinde işlem gören dolar/TL, "ekonomide yapısal dönüşüm adımları" paketine ilk tepkide yukarı yönlü hareketlendi.
Açıklama sırasında 5.7228'e kadar çıkan kur daha sonra geri çekildi. Dolar/TL saat 12:36'da 5.6830 seviyesinde yer aldı. Euro aşağı yönde 6.4115'den işlem gördü. Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi ise yüzde 0,15 düşüşle 97.670 puanda.