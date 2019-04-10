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Dolar, Albayrak'ın açıklamalarıyla dalgalandı

Bakan Albayrak'ın açıklamalarıyla ilk tepkide yükselen dolar/TL daha sonra gevşedi.

Dolar, Albayrak'ın açıklamalarıyla dalgalandı
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Güne sakin başlayan ve Bakan Berat Albayrak'ın açıklamaları öncesi hafif aşağı yönde 5.67'ler seviyesinde işlem gören dolar/TL, "ekonomide yapısal dönüşüm adımları" paketine ilk tepkide yukarı yönlü hareketlendi.

Açıklama sırasında 5.7228'e kadar çıkan kur daha sonra geri çekildi. Dolar/TL saat 12:36'da 5.6830 seviyesinde yer aldı. Euro aşağı yönde 6.4115'den işlem gördü. Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi ise yüzde 0,15 düşüşle 97.670 puanda.

Bakan Albayrak yeni ekonomi paketini açıkladıBakan Albayrak yeni ekonomi paketini açıkladı

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