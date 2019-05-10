Dolar bugün aşağı yönlü, ne bekleniyor?

10 Mayıs 2019

TL'nin yılbaşından bu yana yüzde 15'lik değer kaybının ardından TCMB dün ek sıkılaştırma ve "dolarizasyonu caydırıcı" zorunlu karşılık adımları atarken, Asya seansında hızlı gerileyen dolar/TL 6.13'ün hemen altında hareket ediyor.

TCMB'nin adımları öncesi 6.24'ün hemen üzerinde olan dolar/TL, illikit Asya piyasasında 6.0515'e kadar geriledikten sonra bugün saat 09:55'de 6.1250 seviyesinde bulunuyor. Aynı saatte euro/TL 6.8770 seviyesinde. Dün euro 7 liranın üzerini görmüştü.

TCMB dün 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine vererek üstü kapalı faiz artışı yaparken, TL zorunlu karşılıkların döviz tesis imkanında azami oranını yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdi, yabancı para zorunlu karşılıkları ise tüm vadelerde 100 baz puan artırdığını açıkladı.

Bu arada Merkez Bankası bu sabah da döviz depo karşılığı verdiği TL'nin faizini yüzde 24'ten yüzde 25,50'ye çıkardı. Böylece üçüncü müdahalesini yapmış oldu.

Rahatlama S-400'e bağlı

Haftalık repo ihalesi doğru karar olsa da piyasada etkisinin sınırlı olduğunu söyleyen bir bankacı, "Üst banttan fonlama yapılması geçici bir önlem. Seçimden önce de denendi ama pek işe yaramadı" görüşünü dile getirdi.

Aynı bankacı, "Şu anda atılan adımların kurda çok fazla rahatlama yaratmasını beklemiyorum. S-400 konusunda olumlu bir gelişme olursa kurda rahatlama görürüz ki 6 seviyesinin altında 5.85'lere doğru bir hareket olabilir. Onun dışında ise mevcut fiyatlamanın sürmesini bekliyorum. Kurda 6.25'in üzerinde 6.50'ye gidebiliriz. Bu durumda ise TCMB'den faiz adımı beklenebilir" dedi.

Faiz adımı beklenmiyor

Repo ihalesi adımı 150 baz puanlık sıkılaştırma anlamına gelirken, ortalama fonlama maliyeti 5 iş günü içinde yüzde 24'ten 25.5'e yükselecek. TCMB'nin yüzde 24 seviyesindeki politika faizinin 150 baz puan üzerinde yüzde 25.50 seviyesinde gecelik borç verme faizi yüzde 27 seviyesinde ise geç likidite penceresi faizi yer alıyor.

Dolayısıyla sonrasında örtülü faiz artışının 300 baz puana ulaşma ihtimali olsa da bankanın son kredi merci görevini yerine getiren GLP imkanına bankaları yönlendirmeyi son dönemde tercih etmediği de biliniyor.

Öte yandan TCMB'yi tekrar ek sıkılaştırmaya dönse de Ankara'nın duruşu ve mevcut resesyon ortamı nedeniyle kısa vadede politika faizinde bir artırım olası görünmüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada S-400'lerin Türkiye'ye getirilmesi konusunda kendi taraflarından ertelenmeye yönelik bir açıklama olmadığını, ABD'den AB'den böyle talepler geldiğini söyledi. Çavuşoğlu, ABD ile S-400 hakkında ortak çalışma grubu oluşturma konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

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Kaynak: Reuters