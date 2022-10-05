Dolar cinsi sukuk ihracı için 4 bankaya yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsi sukuk ihracı için bankaları yetkilendirdi.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Citigroup, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Bank ve HSBC'ye yetki vermiştir" denildi.

Bankacılık kaynakları ihracın üç yıl vadeli olacağını belirttiler.

Geçen yıl uluslararası sermaye piyasalarından, hedefleri doğrultusunda 10 milyar dolar borçlanma gerçekleştiren Hazine 2022'de 11 milyar dolar borçlanma öngörüyor.

Yılbaşından beri yapılan borçlanma ise 5 milyar dolar.