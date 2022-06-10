Dolar dalgalanıyor, CDS 800 baz puanı aştı

Yurt içi piyasa haftanın son işlem gününde ekonomiye ilişkin yeni adımların etkisiyle hareketli bir gün geçirdi. Dolar 17,2'nin üzerinde başladığı günde 16,85 seviyelerine kadar indi. Ancak kur aşağı yönlü hareketlerde zorlandı. Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, DÜNYA'ya yaptığı değerlendirmede, "Hazine’nin dün akşamki ilk açıklamalarının ardından enflasyon korumalı tahvil gelebileceği beklentileri kurda geri çekilmeyi ilk etapta sağlasa da kararlar sonrasında başta kur olmak üzere fiyatların yeniden eski seviyelere geldiği gözlendi. Piyasanın yeni finansal ürünün ayrıntılarını anlamak isteyeceğini düşünüyoruz" dedi.

CDS 800 baz puanı aştı

Türkiye'nin risk primi de yukarı yönlü hareketine devam etti. 5 yıllık risk primi (CDS) 800 baz puan seviyesini aşarak 2008 yılından bu yana kaydettiği zirve seviyeyi yeniledi. Ekim 2008'de gün içi işlemlerde Türkiye'nin risk primi 904 baz puanı görmüştü.

Tahvil getirileri düşüşte

Merkez Bankası'nın yabancı para mevduat için TL tahvil tutma zorunluluğu getireceğine dair açıklamasıyla, gösterge tahvil getirileri verim eğrisi genelinde üç puan civarında düşüşle güne başladı. Dün son işlemde yüzde 25.72 seviyesinde olan 28 Nisan 2032 vadeli 10 yıllık sabit kuponlu tahvilin getirisi bugün yüzde 22.57'ye kadar geriledi. Bu verilere göre 10 yıllık göstergede dün akşamdan beri düşüş 315 baz puan oldu. Tahvilde son işlem yüzde 22.57 bileşik seviyesinden gerçekleşti.

Dün son işlemde yüzde 27.86 seviyesinde olan 27 Nisan 2024 vadeli 2 yıllık sabit kuponlu tahvil getirisi bu sabah yüzde 25.71'e kadar geriledi. Bu verilere göre 2 yıllık göstergede dün akşamdan beri düşüş 215 baz puan oldu. Bu tahvilde son işlem yüzde 25.81 bileşik seviyesinden gerçekleşti.

Bir bankanın tahvil bono işlemcisi, "TCMB'nin yabancı para mevduata yüzde 3-10 arasında tahvil karşılığı ayırma zorunluğu getireceğini açıklaması bankalar için önemli bir tahvil ihtiyacı demek. Özellikle TL cinsi sabit kuponlu tahvillerin verim eğrisi genelinde getirilerinin 3 tam puan düştüğünü görüyoruz. Ay sonunda başlayacak uygulama için detayların da açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

Son adımlar faizleri artırabilir

TL'deki Nisan ayı sonunda başlayan ve yüzde 13'e yaklaşan değer kaybı sonrası bankacılık sektörü genelinde TL ve döviz mevduat faizleri ile kredi faizleri yükselişe geçerken, bankacılık kaynakları dün ekonomi yönetiminin attığı yeni adımlar ile faizlerdeki yükselişin daha da sürebileceğini belirtiyor.

Bankacıların verdikleri bilgilere göre, dolar cinsi mevduat faizleri 2 ayda 2 puan artışla yüzde 5 civarına gelirken, TL mevduat faizleri 3-5 puan yükselişle yüzde 20-23 seviyelerine kadar geldi. Kurumsal tarafta hükümetin belirlediği bazı selektif alanlar hariç rotatif kredilerde ise maliyet bazı bankalarda yüzde 40'a doğru yükselişe geçti. Tüm kredilerde ise son haftalarda 3-5 puan yükselişler görüldü.

Reuters'a konuşan üst düzey bir bankacı, "Tahvil/bono faizleri gerilerken mevduat, kredi faizlerinde sektör genelinde artış yaşanıyor. Burada hem TL'nin son değer kaybı hem de kredi tarafında seçilen alanlar hariç maliyetin yükseltilmesi adımının etkisi var" dedi. Bir bankacılık kaynağı da, "Dolar/TL'nin son haftalardaki hızlanan değer kaybının da etkisiyle dolara olan talep tekrar artış trendinde. Bankaların dolar mevduat faizleri yüzde 5'e yaklaştı. Bu oran Mart ayında yüzde 3'ler seviyesindeydi. Sadece dolar mevduat faizleri değil TL krediler ve mevduat fazileri de artış eğilimde. Tüm kredilerde 3-5 puan artışlar görülüyor. Bazı bankalarda rotatif ticari kredi faizleri yüzde 40'a yaklaştı. Mevduat faizleri kamuda yüzde 17-18'lerden yüzde 20-23 aralığına yükseldi" dedi.

Bankacılık kaynakları son düzenlemelerin de sektörde maliyetleri artıracağına dikkat çekerek bunun da kredi faizlerine bir kez daha yükseliş yönlü etkisinin olacağını belirtti.

Süper bono gelmedi, bankacılık hisseleri prim yaptı

Güne yükselişle başlayan borsa gün içinde yüzde 1'e yaklaşan değer kazancı ile 2597 puana kadar çıktı. Ancak ilerleyen saatlerde kâr satışları izlendi. Bankacılık endeksinde ise gün içerisinde yüzde 4 civarında prim yaşandı. Gün sonuna doğru yükselişin bir bölümü geri alındı. Analistler, bankacılık sektöründe mevduatın yön değiştirmesi ve kredi mevduat makasının daralmasına neden olabilecek enflasyona endeksli veya süper bono ihracı yönünde bir açıklamama gelmemesinin yanı sıra BDDK düzenlemelerinin etkilerinin nispeten sınırlı kalacağı algısının bankacılık hisselerindeki yükselişte etkili olduğunu söyledi. Enver Erkan, yabancılara yönelik tahsisli swap imkanına işaret ederek, "Swap serbestisi ile ilgili detaylar henüz belli değil. Bu yönde gelecek olumlu adımlar borsaya para girişi olarak yansıyabilir" dedi.

İşte dün gecenin özeti

Hazine - TL'yi teşvik etmek için Gelire Endeksli Senet (GES) ihraç edecek. Yeni ürün, getirileri güçlü olan KİT'lerin gelirlerine endeksli olacak. Sadece gerçek kişilere sunulacak GES için 15 Haziran'dan itibaren talep toplanacak. Ayrıntılar daha sonra duyurulacak.

BDDK - Kredi büyümesini yavaşlatmak için tüketici kredisine vade sınırı getirdi, kredi kartında asgari tutarı artırdı. 100 bin liranın üzerindeki bireysel kredilerin geri ödeme süresi 12 aya indi. 50 bin liradan 100 bin liraya kadar olan krediler için ödeme süresi 24 ay. Limiti 25 bin lira ve altı olan kredi kartlarında aylık minimum ödeme tutarı, aylık bakiyenin %20'si olacak. Daha yüksek limitli kartlar için minimum limit, aylık faturanın %40'ı olarak belirlenecek.

BDDK - Yabancı yatırımcıya tahsisli swap imkanı sunmak için çalışma yapıyor. Daha önce yabancıların Türk Lirası'na erişimine getirilen sınırlama, belli kurallara bağlı olarak esnetilecek.

SPK - Yabancı yatırımcıları halka arzlara çekmek için komisyonları düşürdü.

SPK - Borsa nezdinde Emtia Pazarı kuruldu. Altın sertifikası ihraç edilecek.

TCMB - Ticari kredilere yüzde 10 oranında uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.

TCMB - Bankalar, döviz hesabına karşılık ilave olarak Türk lirası cinsinden uzun vadeli sabit faizli menkul kıymet tesis edecekler.