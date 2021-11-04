Aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımlarını piyasaların beklentisi doğrultusunda 2022 ortasına kadar her ay 15 milyar dolar azaltma kararı alan ABD Merkez Bankası (Fed) sonrası dolar dip alımlarıyla güçleniyor. Fed sonrası dolar endeksi dün hafif düşmüş olsa da enflasyon-büyüme ikilemiyle boğuşan büyük merkez bankalarının sıkılaşma döngüsünü başlatması dolar endeksini güçlendirmeye devam ediyor. Uzmanlara göre beklentilere paralel gelen tapering mesajları dolarda yaşanan düşüşü küresel yatırımcı bir alım fırsatı olarak gördü. Doların diğer para birimleri karşısında hareketini izleyen dolar endeksi dün TSİ 16:10 itibariyle yüzde 0,42 artışla 94,26 düzeyine çıkarken, 10 yıllık ABD tahvili getirisi tekrar yüzde 1,6’ya kadar çıktıktan sonra TSİ 16:10 itibariyle yüzde 1,563 düzeyine geriledi. Fransa merkezli yatırım bankası Societe Generale’den makrostratejist Kit Jukes da “Bence çoğu yatırımcı dolar almak için bir dip yapmasını bekliyor” değerlendirmesiyle dolardaki düşüşlerin geçici olduğu görüşünü destekliyor.

Fed’in de ECB’nin de faiz artışı için acelesi yok

Kanada ve Avustralya'dan gelen sıkılaştırma sinyallerinin ardından güçlenen büyük merkez bankalarının faiz artırımlarını erkene çekeceği beklentisi önceki gün Fed ve Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) gelen açıklamalarla birlikte gücünü yitirdi. İngiltere Merkez Bankası da (BoE) piyasa beklentilerinin aksine faiz artırımına gitmeyerek büyük merkez bankalarının ekonomilerin seyrine göre destekleri bir süre daha devam ettirmek istedikleri sinyalini güçlendirdi. Ancak önümüzdeki dönemde Fed’in tapering’ine paralel olarak, dünyada artan enflasyon baskıları Kanada ve Avustralya gibi büyük merkez bankalarından da sıkılaşma sinyalleri gelmeye devam ediyor.

Faiz artışı fiyatlanan tarihler oynak

ABD piyasalarındaki vadeli kontrat fiyatlamaları, Fed'in 2022 sonuna kadar faizleri yalnızca bir kez artıracağını fiyatlarken, gelecek yıl içinde üç tane çeyrek puanlık faiz artırım ihtimali de fiyatlara yansıdı. ECB Başkanı Christine Lagarde’ın faizlerin 2022 içinde artırılmasının olası görülmediğine ilişkin açıklaması ise Avrupa’da faiz artışı fiyatlamalarının tarihini ileri kaydırdı. Lagarde’ın "Faiz oranları konusunda ileri dönük planlarımızda, açıkça belirttik ki artışların başlaması için koyduğumuz üç kriterin de sağlanması lazım. Mevcut enflasyon artışına rağmen, orta vadedeki enflasyon görünümü zayıf. Bu nedenle, bahsettiğimiz üç kriterin önümüzdeki yıl içinde gerçekleşme ihtimali oldukça düşük gözüküyor" sözleri sonrası ECB'nin bir sonraki hamlesi olarak görülen 10 baz puanlık faiz artırımı için beklenti 2022 Ekim'den Aralık'a ertelendi. Fed Başkanı Jerome Powell da "Henüz faiz artırımı için doğru zaman olduğunu düşünmüyoruz. Hala maksimum istihdama ulaşabilecek zamanımız var" diyerek varlık alımlarının azaltılması ile faiz artırımı arasında belirgin bir ayrım olduğunu bir kez daha vurguladı.

Herşey hala virüsün seyrine bağlı

Powell, "İdeal olarak COVID-19 vakalarının yeniden güçlenmediği bir ortamda istihdam piyasasında toparlanma görürüz. Bu durumda, oldukça büyük bir toparlanma görebiliriz. İşgücüne katılımın COVID-19 sonrası dönemde nasıl bir seyir izleyeceğini görebilmek için, COVID-19 veya delta varyantı sonrasında bir süre beklememiz gerekiyor" dedi. Öte yandan Fed şu anda yüksek enflasyona göz yumuyor ve ABD'de enflasyon şu anda merkez bankasının yüzde 2 olan hedefinin iki kat üzerinde. İstihdam da koronavirüs öncesi seviyelerin yaklaşık 5 milyon altında.

Norveç aralıkta faiz artıracak

Norveç Merkez Bankası ise dün gerçekleşen faiz toplantısında eylülde başladığı sıkılaşma döngüsüne aralıkta devam edeceğinin sinyalini verdi ancak kasım toplantısında faize dokunmadı. Banka piyasa beklentilerine paralel politika faizini yüzde 0,25’te tuttu.

Sterlin sürpriz BoE kararı sonrası düşüşte

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) yönetim kurulunda 2 şahin hayır oyuna karşı 7 oyla faizlerin sabit tutulmasına karar verildi. Küresel piyasalarda yatırımcılar geçtiğimiz aylarda sıkılaşma sinyali veren BoE’nin bu toplantısında 25 baz puan faiz artırımına gitmesini öngörüyordu. Beklentilerin tersine gelen karar sonrası sterlin dolar karşısında yüzde 1’e yakın düşerek 1,358’e kadar geriledi. Kısa vadeli İngiltere hazine tahvilleri ralli yaparken, iki yıllık tahvilde getiri 0,3 puan düşüşle yüzde 0,62’ye geriledi. BOE Başkanı Andrew Bailey, bu yıl yüzde 5'e yükseleceği tahmin edilen enflasyondan endişe duyduğunu dile getirirken, en az iki para politikası yetkilisi daha bu endişeyi kendilerinin de taşıdığını beyan etti.