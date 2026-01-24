Dolar düşerken altın ve gümüşte tarihi rekorlar: Altın daha da yükselir mi? Gümüş fiyatları ne kadar olur?

Grönland krizi sonrasında yatırımcıların güvenli alternatifler arayışına girmesi ve endişelerin yeniden canlanmasıyla altın fiyatları 5 bin dolara merdiven dayararak yeni rekor seviyesine ulaşırken gümüş fiyatları da 100 dolar bandını aştı.

Altın fiyatları 4 bin 989 dolarlık yeni zirvesine ulaşarak haftalık bazda yüzde 8'in üzerinde yükseldi. Böylece altında 2008'deki finansal krizden bu yana en büyük haftalık fiyat artışı yaşandı.

Gümüş tarafında ise 103,03 dolarla yeni rekor seviye kaydedildi. Cuma gümü yüzde 7'nin üzerinde yükselen gümüş fiyatları bu yılki kazancını yüzde 40'ın üzerine çıkardı.

Altın ve gümüşte yeni rekor seviyeleri görülürken, ABD varlıkları tarafında ise satış baskı hakim oldu. ABD hisse senetleri, tahvilleri ve dolar 'Amerika'yı sat' hareketiyle düşüşe geçti.

Dolar endeksi bu hafta yüzde 1,9 düşerek mayıs ayından bu yana en kötü haftasını yaşadı. İsviçre frangı, bu hafta dolara karşı yüzde 2,8 yükselerek geçen nisan ayından bu yana en iyi performansını sergiledi. Euro ise bu hafta yaklaşık yüzde 2 artarak 1,18 dolara kadar yükseldi.

Altın, gümüş ve dolarda beklentiler neler? Uzmanlar ne söylüyor?

Analistler altın ve gümüşün, jeopolitik ve ekonomik risklerin yükseldiği bir ortamda güvenli liman özelliğini güçlendirdiğini belirtiyor.

StoneX analisti Rhona O’Connell Financial Times'a yaptığı açıklamada yatırımcıların risklere karşı pozisyon aldığını ve altının bu süreçte 'son çare varlık' rolünü koruduğunu belirtti.

ING Groep NV emtia stratejisti Ewa Manthey ise Bloomberg News'e yaptığı açıklamada "Gümüşe olan destek, zayıflayan ABD doları, düşük reel getiriler ve artan politika belirsizliği ortamında yatırımcıların güvenli varlıklara olan ilgisinin artmasıyla daha da güçlendi" dedi.

ABD merkezli Citi Bank ise ocak ayında yayımaldığı son raporunda önümüzdeki 0-3 ay için baz senaryo fiyat hedeflerini ons altın için 5000 dolar, gümüş için 100 dolar olarak açıklamıştı.