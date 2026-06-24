Dolar endeksi son 13 ayın zirvesinde ve yeni zirveler arıyor

Dolar endeksi, teknoloji hisselerindeki satış dalgasından kaçan yatırımcıların güvenli liman arayışı ve Federal Reserve'un faiz artırma beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte çarşamba günü 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

DXY endeksi, yen ve euro dahil bir sepet para birimi karşısında 101.51 seviyesine yükselerek Mayıs 2025'ten bu yana en güçlü konumuna geldi. Yarı iletken sektörü öncülüğündeki geniş tabanlı satışlar küresel hisse piyasalarını aşağı çekerken, tahvil piyasasında da güvenli liman talebi etkili oldu.

National Australia Bank döviz stratejisi başkanı Ray Attrill, doların halen tercih edilen güvenli liman konumunda olduğunu belirtti. Attrill, momentumun şu an dolar lehine çalıştığını ancak piyasada halihazırda çok şeyin fiyatlandığını, dolardaki daha güçlü bir yükseliş için ya risk iştahında teknoloji sektörünün ötesine geçen daha geniş bir düzeltme ya da faiz artış beklentilerinde yeni bir yukarı yönlü hamle gerektiğini ifade etti.

Fed faiz artış beklentileri piyasa fiyatlamasını etkiliyor

Fed yetkililerinin ekonomik güce işaret ederek giderek daha şahin bir dil kullanması, ABD faiz artış beklentilerini beslemeye devam ediyor. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Temmuz toplantısında bir faiz artışı ihtimalini geçen haftaki %8.5 seviyesinden %36'ya yükseltti. Eylül ayı için faiz artışı olasılığı ise %29.1'den %70'in üzerine çıktı. Bu keskin revizyon, yatırımcıların Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin duruşunu ve enflasyonla mücadele kararlılığını ciddi şekilde fiyatlamaya başladığını gösteriyor.

Dolar endeksindeki bu yükseliş, euro ve sterlin başta olmak üzere diğer gelişmiş ülke para birimleri üzerinde ciddi baskı oluşturdu. Euro, 1.1363 seviyesinden işlem görerek bir yılın en düşük seviyesine yakın konumlandı. İngiliz sterlini, İngiltere Merkez Bankası politika yapıcısı Alan Taylor'ın enflasyon baskılarına karşı faizlerde "uzatılmış bir bekleme" politikasının doğru yanıt olduğunu söylemesinin ardından 1.3194 dolara geriledi.

Avustralya ve yeni zelanda doları zayıflarken jeopolitik endişeler güvenli liman talebini artırıyor

Risk duyarlılığına bağlı olarak hareket eden Avustralya doları, karışık enflasyon verilerinin faiz artışına ilişkin bahisleri bulanıklaştırmasıyla 0.6918 dolarda 11 haftanın en düşük seviyesinde yatay seyretti. Yeni Zelanda doları ise yaklaşık %0.3 değer kaybederek 0.5654 dolara geriledi ve yedi ayın en düşük seviyesini test etti.

Güvenli liman talebini destekleyen bir diğer faktör ise jeopolitik cepheden geldi. ABD ile İran arasındaki çerçeve anlaşmasında nükleer konular ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü gibi bazı ana başlıklarda görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Bu anlaşmazlıklar, kırılgan barış anlaşmasının sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretlerini artırarak yatırımcıları güvenli liman varlıklara yöneltti.

Yen zayıflığını sürdürürken japon yetkililerden müdahale sinyalleri

Japon yeni, dolar karşısında 161.55 seviyesinden işlem görerek zayıf seyrini koruyor. Doların gücü karşısında tutunamayan yen, 161.96 seviyesinin üzerine çıkması durumunda 1986 yılından bu yana en zayıf seviyesini görecek. Tokyo yönetiminin bu hafta yaptığı sözlü uyarılar, para birimi üzerindeki baskıyı hafifletmekte yetersiz kalırken, hükümet şimdi 1.3 trilyon dolarlık döviz rezervlerini müdahale için daha etkin yönetme planları yapıyor.

Eski Japonya Merkez Bankası politika yapıcısı Sayuri Shirai, Fed'in bu yıl faiz artırması durumunda yenin 165 seviyesine kadar zayıflayabileceği uyarısında bulundu. Haziran ayı politika toplantısına ilişkin görüş özetinde ise bazı BOJ üyeleri, merkez bankasının politika faizini ekonomi için nötr kabul edilen seviyelere yaklaştırmak amacıyla ek faiz artışları çağrısında bulundu.

Doların 13 ayın zirvesine ulaştığı bu ortamda, piyasa katılımcıları önümüzdeki haftalarda açıklanacak ABD enflasyon ve istihdam verilerine odaklanmış durumda. Bu veriler, Fed'in Temmuz toplantısındaki kararını şekillendirecek en önemli belirleyiciler arasında yer alıyor. Analistler, doların yükseliş trendinin devamı için teknoloji sektörünün ötesine yayılacak daha geniş bir risk iştahı düzeltmesi veya Fed'den gelecek yeni şahin sinyallerin gerekli olacağını vurguluyor.