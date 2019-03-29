Dolar endeksinde 5 ayın en güçlü kazanımı

29 Mart 2019

Dolar, yatırımcıların ABD hazine tahvil getirilerindeki yükselişe olumlu tepki vermeleri ve bazı para birimlerinin, merkez bankalarının para politikasını gevşetmeye yönelik sinyalleri nedeniyle değer kaybetmesiyle, beş ayın en güçlü kazanımını kaydetmeye hazırlanıyor.

ABD'nin 10 yıl vadeli tahvilinin getirisi dün 15 ayın dip seviyesi olan 2.352'ü gördükten sonra bugün yüzde 2.403'e yükseldi. Bu tahvillerin getirisi, Fed'in para politikasını gevşetme yanlısı yaklaşımının ABD ekonomik görünümüne yönelik endişeleri artırmasının ardından uzun süreli düşüş kaydetmişti.

Dolar endeksi hafif yükselerek 97.232'ye geldi. Endeks Mart'ta yüzde 1'den fazla artış kaydetmeye ve geçen yıl Ekim'deki yüzde 2.1 yükselişinden bu yana en iyi aylık performansını göstermeye hazırlanıyor.

Öte yandan dolardaki güçlü seyir, ABD ekonomisinin dördüncü çeyrekte beklentilerden daha fazla yavaşlamasına rağmen sürdü. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre GSYH dördüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2.2 artarak yüzde 2.6 artış beklentilerinin altında kaldı.

Asya piyasaları pozitif

Bu arada Asya borsaları, Washington ve Pekin'in ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydettikleri umutlarıyla Çin hisseleri öncülüğünde yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.5, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1 prim yaptı. Shangai Composite endeksi yüzde 2'den fazla değerlendi.

ABD'li yetkililerin, dün Çin'in ABD ile yürüttüğü müzakerelerde zorunlu teknoloji transferi dahil olmak üzere bir dizi konuda daha önce sunmadığı tekliflerde bulunduğunu belirtmesinin ardından piyasalardaki iyimserlik arttı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün gece Pekin'de "verimli bir çalışma yemeği" düzenlediklerini söyleyerek iki ülke arasında ticaret anlaşmazlığını çözme amaçlı görüşmeleri başlattı.

Ticaret görüşmelerinde yeni tur başladı

Kaynak: Reuters