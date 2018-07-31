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Dolar, enflasyon tahmini sonrası dar bantta dalgalanıyor

Bu sabah 4.88 seviyesinden açılan dolar/TL, kısa bir süre sonra 4.92 seviyesini test etti. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini açıklaması sonrası kur 4.90 - 4.91 seviyeleri arasında dalgalanıyor.

Dolar, enflasyon tahmini sonrası dar bantta dalgalanıyor
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ABD ile yaşanan 'Brunson' gerilimi ile yüksek bir seyir izleyen dolar/TL'de tansiyon düşmüyor. Güne 4.88 seviyesinden başlayan kur, sabah saatlerinde 4.9227 seviyesine kadar yükseldi. TCMB'nin enflasyon raporunu açıklamasından önce 4.90 seviyesinde hareket eden kurda Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini açıklaması sonrası 4.90-4.91 arasında dalgalı bir seyir izleniyor. 

Bu arada Merkez Bankaskı, 2018 enflasyon tahminini yüzde 8,4'ten yüzde 13,4'e çekti.

Bankacılar dün gelişmekte ülke para birimlerinin dolar karşısındaki değer kazancına rağmen TL'nin tek başına değer kaybettiğini belirtmişler, burada ABD Türkiye ilişkilerine ve olası yaptırımlara ilişkin endişelerin bu ayrışmadaki ana etken olduğunu söylemişlerdi.

Dolar/TL, saat 10.54 itibariyle 4.90 seviyesinde hareket ederken, euro/TL aynı dakikalarda 5,7538'den fiyatlandı.

Enflasyon raporunun yanı sıra bugün 1430'da Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti izlenecek. ABD verileri başta olmak üzere açıklanacak küresel veri gündemi de takip edilecek.

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Son dakika merkez bankası dolar/TL

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