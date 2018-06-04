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Dolar, enflasyon verisi ile düşüşe geçti

Dolar/TL, açıklanan mayıs ayı enflasyon verisinin ardından düşüşe geçerek 4,60'ın altını gördü. Analistler beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin, piyasalarda Merkez Bankası'nın 7 Haziran'da vereceği faiz kararı üzerinde etkili olabileceği beklentisi yarattığını belirtiyor.

Dolar, enflasyon verisi ile düşüşe geçti
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Haftaya yükselişle başlayan ve 4,6793'e kadar çıkan dolar/TL, mayıs ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesine karşın düşüşe geçerek 4,5954'e kadar geriledi.

Dolar/TL, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 4,6280 seviyesinde dengelenirken, aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 5,4180'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 düşüşle 6,1910’dan işlem gördü.

Açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayıs ayında yüzde 1,59 olan beklentileri aşarak yüzde 1,62 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 12,15 oldu.

Enflasyon mayısta beklentileri aştıEnflasyon mayısta beklentileri aştı

Faiz artışı beklentisini yükseltti

Analistler, beklentileri aşan enflasyonun perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin faiz artışı beklentilerini yükselttiğini, bunun da ilk tepki olarak döviz kurları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,75 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 4,55'in ise destek olarak öne çıkacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

Son dakika merkez bankası dolar/TL faiz kararı

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