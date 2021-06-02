Dolar, Erdoğan'ın 'faiz' mesajı sonrası yeni zirvede

TRT'de katıldığı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini, faiz yükünün düşürülmesinin şart olduğunu söyledi.

Erdoğan, konuya ilişkin, "Faizleri düşürmemiz şart. Temmuz ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanının bu değerlendirmeleri sonrası TL'de değer kaybı dikkat çekti. Dolar/TL tarihi zirvesini 8,80 ile yenilerken, Euro/TL 10,75 zirvesini gördü. Kur hızlı yükselişin ardından 8,65 seviyesinde, euro/TL 10,60 seviyesinde dengelendi.