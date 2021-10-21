Dolar, euro ve altında rekor!

Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz inidirimi sonrası piyasalarda sert hareketler yaşandı.

Dolar/TL, ilk tepki olarak 9,50'ye dayandı ve rekor tazeledi. Euro/TL ise 11 lirayı aştı. Gün içi en yüksek seviyeler dolar/TL'de 9,49; euro/TL'de ise 11,06. İlk tepkinin ardından dolar/TL, 9,41-9,42 düzeyinde dengelenirken euro/TL ise 11 lira sınırının etrafında dolaşıyor.

Gram altında rekor

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi ise yatay seyrettiği günde yüzde 0,5 civarı değer kaybına döndü.

Gram altın, yüzde 3'e yakın primle 543 liraya ulaşarak yeni rekoru kırd. Gram altın 2020'nin Kasım ayında 540 TL'yi görmüştü.

10 yıllık faiz yüzde 20,40'a ulaştı

Karar öncesi 443 seviyesinde yer alan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i, 455 seviyesine yükselerek 6 ayın zirvesine çıktı.

10 yıllık tahvil faizi yüzde 20,40 seviyesine tırmandı. Eylülden bu yana tahvil faizinde 350 baz puan yükseliş kaydedilmiş oldu.

Dolar/TL'de dün akşam 9,20'nin altı görülmüştü

Geçen haftayı üst üste rekorlar kırarak tamamlayan dolar/TL, bu hafta başında tarihi zirvesini 9,3460'a kadar taşımış, salı ve çarşamba günü düşüşe geçerek 9,20'nin altını görmüştü. Sabah saatlerinde 9,24 seviyelerinde seyreden dolar/TL, faiz kararından dakikalar önce yeniden 9,30'un üzerine tırmanmıştı. Dolar/TL'deki hareketlere benzer grafikler çizen euro/TL ise karardan hemen önceki dakikalarda 10,85 seviyelerindeydi.

Haftaya 1.410 seviyelerinden başlayan Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi, haftanın ilk 3 gününde 1.430 puanın üzerine çıkmıştı.