Dolar, Fed etkisiyle geri çekildi

11 Temmuz 2019

Dolar/TL'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha büyük faiz indirimi beklentilerini canlandıran açıklamaları sonrası aşağı yönlü hareket sürüyor.

Dün güne 5.73 civarından başlayan dolar/TL Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TCMB'ye yönelik açıklamaları ardından 5.75'in üzerini görse de Fed'den gelen açıklamalarla birlikte yönünü aşağı çevirdi.

Dolar/TL bu sabah 5.6690/5.6710 seviyesinde bulunuyor.

Powell dün Kongre'ye yaptığı konuşmada ABD ekonomisinin beklentilerin altında gelen imalat verisi, zayıf enflasyon ve devam eden ticaret savaşı nedeniyle tehdit altında olmaya devam ettiğini, Fed'in ABD'de ekonomik büyümeyi sürdürmek için "uygun şekilde" adım atmaya hazır olduğunu belirtti.

ABD'de geçen hafta açıklanan tarımdışı istihdam verisi Fed'in faizleri 50 baz puan düşüreceğine beklentilerini azaltmıştı. Piyasalar 25 baz puanlık faiz indirimini daha olası bir seçenek olarak görüyorlardı.

Ancak Powell'ın dünyanın en büyük ekonomisine ilişkin temkinli açıklamaları Fed'in 30-31 Temmuz tarihlerde yapacağı toplantıda daha büyük çaplı faiz indirimine gideceği beklentilerini yeniden canlandırdı.

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, dolarda ciddi zayıflama olmasa da değerlenmenin sınırlı kalmasını beklediklerini söyleyerek, "Bu nedenle gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde çapraz fiyatlamalarda bir süre daha beklentilere paralel güçlü duruş devam edebilir. Negatif ayrışma ise varlık grubu bazında ülkeye has risklerle söz konusu olacaktır" dedi.

TCMB'de başkan değişikliğinin fiyatlara bir miktar yansıdığını ancak, orta-uzun vadede küresel risk iştahının bozulması halinde daha fazla fiyatlanabileceğini belirten Gödek, "Endekste ve kurda fiyatlama hiç yapılmadı değil ancak hala dış piyasalar destekleyici durumda ve Türkiye dahil çoğu gelişmekte olan piyasa bundan yararlanmaya devam edecek gibi görünüyor" dedi.

Gödek, dolar/TL'de 5.67-5.63 seviyelerinin destek, 5.77-5.83 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtti.