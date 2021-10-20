Dolar geri çekildi: Faiz kararı öncesi pozisyon kapatıldı

Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklanacak kritik faiz kararı öncesi dolar/TL 9.23 seviyelerine kadar düşüş gösterdi.

Bankacılar TCMB'nin faizleri düşüreceğine yönelik son dönemde TL'de değer kaybı olacağı yönünde alınan pozisyonların bir kısmının yarınki karardan bir gün önce kapatıldığını söylediler.

Dolar/TL gelişmekte olan para birimleri genelindeki iyimserliğin de desteğiyle, TCMB'nin faiz indirimlerine bu hafta da devam edeceği endişesiyle dün 9.37 ile tarihi zirvesine kadar yükselmişti. Kurda bugün en yüksek 9.3550 seviyeleri test etildi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TCMB'nin kararı yaklaştıkça volatilide de arttı. Pozisyonlanmanın hala değer kaybı yönünde kuvvetli olduğunu görüyoruz ancak yarın bir indirim gelmez ihtimalini de göz önüne alanların pozisyonlarının bir bölümünü kar realizasyonu ile kapadığını görüyoruz" dedi.

Bir banka işlemci ise hareketi PPK kararı öncesi "TL kısa pozisyonlardan risk azaltma" olarak yorumladı.

Düşüş devam eder mi?

Tera Yatırım'ın analizine göre; olası faiz indirimi hamlesine yönelik olarak yükselen kurda geri çekilmenin sürmesi halinde 9,23 ve 9,20 TL destek seviyeleri söz konusu olabilir. Öte yandan kurda oynaklığın artması ve yükselişler görülmesi durumunda 9,30 ve 9,34 TL direnç seviyeleri takip edilecek.

Piyasa faiz kararını yarın saat 14:00'te öğrenecek. Faiz indirim beklentilerin yarısı 50 baz puan, diğer yarısı ise 100 baz yönünde oluştu. Sınırlı sayıda ekonomist ise Merkez Bankası'nın ekim ayını pas geçebileceğini düşünüyor.