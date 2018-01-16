Dolar gevşedi, borsa artıda

16 Ocak 2018

Sınır ötesine operasyon ihtimaliyle gün içinde 3.83'ün üzerine çıkan dolar kuru öğleden sonra gevşedi.

Dün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Afrin'e her an operasyon başlatılabileceğini açıklamasıyla 3.75 civarından yükselişe geçen kur, bugün 3.8340'a kadar tırmandı.

Öğleden sonra aşağı yönlü hareket eden kur saat 16:05'de 3.7965 seviyesine geldi. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6450'den işlem gördü.

Borsa yeniden artıda

Diğer taraftan iki gündür satıcılı bir seyrin izlendiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün 111.107 puana kadar gerilemesinin ardından bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçti.

Endeks, aynı dakikalarda yüzde 1,50 primle 113.839 puanda yer aldı.

Dolar endeksi dip seviyelerde

Dün 3 yılın dip seviyesi olan 90,05'e kadar gerileyen dolar endeksinin bugün 90,40 civarında zayıf seyrini sürdürdüğüne dikkati çeken analistler, TL'deki değer kaybını piyasa şartlarıyla açıklamanın güç olduğunu söyledi.

TEB Yatırım stratejisti Işık Ökte, "Dolar hem G-10 hem gelişen ülke kurlarına karşı satılırken, Türk Lirası'nın değer kaybını normal piyasa şartlarında değerlendirmek zor. ABD'nin Kuzey Suriye'de 30 bin kişilik bir YPG ordusu kurulduğuna dair haberleri doğrulaması sonrası yükselen riskler TL'yi önemli negatif ayrışma içine soktu" dedi.

Diğer taraftan TCMB'nin 18 Ocak'taki faiz toplantısı ve Fitch'in cuma günü açıklaması beklenen Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararı da piyasalar üzerinde baskıya neden oluyor.