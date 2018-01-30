Dolar güçlendi, TL zayıfladı

30 Ocak 2018

TCMB'nin bugün açıklayacağı enflasyon raporu ve yarın Fed'in yılın ilk faiz kararı öncesi dolar/TL güne yukarı yönlü başladı.

Türk Lirası, dolardaki toparlanmayla birlikte değer kaybetti; dün en düşük 3.73'ü gören dolar/TL bu sabah 3.79 seviyesinde yer aldı.

Majör merkez bankalarının aşırı gevşek para politikalarından geri adım atacaklarına yönelik güçlenen beklentilerle yükselen ABD tahvil faizleri, dolar alımlarını tetikledi. Dolar endeksi yaklaşık 1.5 aylık düşüşün ardından toparlandı. Geçtiğimiz perşembe günü üç yılın dip seviyesi olan 88.42'yi gören endeks bugün 89,36 civarında yer aldı.

Bu gelişmeler yurt içi piyasalarda satış baskısına neden oluyor.

Dolar/TL saat 07:55'de 3.7920 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6940 ve euro/dolar 1.2375'ten işlem gördü.

Yıl sonu enflasyon tahmini bekleniyor

Bugün yurt içi piyasada TCMB'nin 2018'in ilk enflasyon raporu takip edilecek. MB Başkanı Murat Çetinkaya, saat 10:30'da raporun detaylarına ilişkin bir sunum gerçekleştirecek. Merkez Bankası'nın, bir önceki raporunda yüzde 7 olan 2018 yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmesi bekleniyor.

Fed faiz kararını yarın açıklayacak

Bu arada Fed, yarın yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Yıl içinde 3 faiz artışına gitmesi öngörülen bankanın bu toplantıda faiz adımı atması beklenmiyor. Fed, son olarak 13 Aralık 2017'de 25 baz puan faiz artışına gitmişti. Fed'in 2018'in ilk faiz artışını yeni başkan Jerome Powell ile 21 Mart'taki toplantıda yapacağı öngörülüyor.

Yılın ilk enflasyon raporu açıklanıyor