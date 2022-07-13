Dolar güçlü pozisyonunu koruyor

ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi enflasyon endişesi ve güvenli liman alımları nedeniyle artan dolar talebi sonrası güçlü kalmaya devam eden dolar endeksi 108,2 ile son 20 yılın zirvesine yakın seyrediyor.



Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,42 seviyelerine kadar çıktı. TL'nin Nisan başından beri değer kaybı yüzde 14.5, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 24 seviyesinde.

Euro/Dolar 1.0034 seviyelerinde yer alırken, Euro/TL 17.53 seviyelerini test etti.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 874 seviyesinde yer alıyor.

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan istihdam verilerinin güçlü iş gücü piyasasına işaret etmesinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli belirleyicilerden olan enflasyon verilerinin döviz kurlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Bugün ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 109'un direnç, 107,1'in destek konumuna geldiğini kaydetti.

Brent petrol 100 doların üzerinde

Dün 106,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,49 dolar seviyesinde tamamlamasının ardından yeni günde 100 doların üzerinde.

Spot altın ise 1.725 dolarla yatay görünüm sergiliyor.