Dolar gün içi en düşük seviyeyi gördü!
Merkez Bankası'nın sert faiz indirim kararının ardından TL'de dalgalanma yaşandı. İlk tepki olarak 5.77'ye çıkan dolar/TL, ardından 5.66 seviyelerine kadar düştü.
Gün içerisinde 5.69 seviyelerine kadar inen ve karar öncesi 5.70 seviyesinde yer alan dolar/TL, faiz indirim kararının ardından 5.77 seviyelerine kadar yükseldi. Euro/TL ise 6.4384 seviyesine kadar çıktı.
İlk tepkinin ardından kurlarda geri çekilme yaşandı.
Dolar/TL 5.6574 ile gün içi en düşük seviyeyi gördü.
Saat 14:15 itibariyle dolar/TL 5.6805 ve euro/TL 6.3390 seviyelerinde yer aldı.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı