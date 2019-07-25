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Dolar gün içi en düşük seviyeyi gördü!

Merkez Bankası'nın sert faiz indirim kararının ardından TL'de dalgalanma yaşandı. İlk tepki olarak 5.77'ye çıkan dolar/TL, ardından 5.66 seviyelerine kadar düştü.

Dolar gün içi en düşük seviyeyi gördü!
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Gün içerisinde 5.69 seviyelerine kadar inen ve karar öncesi 5.70 seviyesinde yer alan dolar/TL, faiz indirim kararının ardından 5.77 seviyelerine kadar yükseldi. Euro/TL ise 6.4384 seviyesine kadar çıktı.

İlk tepkinin ardından kurlarda geri çekilme yaşandı.

Dolar/TL 5.6574 ile gün içi en düşük seviyeyi gördü.

Saat 14:15 itibariyle dolar/TL 5.6805 ve euro/TL 6.3390 seviyelerinde yer aldı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı

 

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