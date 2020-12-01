Dolar gün içi zirveden döndü

Türk Lirası haftanın ikinci işlem gününde görece zayıf seyir izledi. Kurda yükselişe neden olabilecek bugüne özel bir gelişme yaşanmazken, gün sonuna doğru aşağı yönlü seyir güç kazandı.

Sabah saatlerinde 7,82-7,83 bandında hareket ederken dolar/TL, en yüksek 7,9170 seviyelerine çıktı. Euro/TL de 9,36'lardan 9,48'e kadar yükseldi. Günün ilk yarısında kurlarda yaşanan yükseliş, düşük hacimler nedeniyle anlık bir hareklenme olarak değerlendirilirken bu atağa sebep olacak net bir gelişme yaşanmadı.

Günün ikinci yarısında kurlarda gün içi zirvenin ardından gevşeme görüldü. Gün sonuna doğru dolar/TL yeniden 7,83 seviyelerine çekilirken, ve euro/TL 9,40'ın altında indi.

İmalat PMI kasıdmda geriledi

Bugün kasım ayı İmalat PMI ve İstanbul enflasyon verilerini takip edildi. İmalat PMI kasım ayında, salgının güç kazanmasına paralel olarak 51,4'e geriledi. İstanbul'da perakende fiyatlar kasımda yüzde 1,94 arttı. İTO'nun hesaplamalarına göre diğer harcamalarda artış yüzde 5.6, gıdada ise yüzde 3.17 oldu. 3 Kasım'da açıklanacak kasım enflasyonunda aylık bazda yüzde 1,1 artış bekleniyor.

Piyasalarda TCMB'nin politika faizi artışı ardından ekonomi ve hukuk politikalarda reform süreci izleniyor. Koronavirüs salgınında dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşanan hızlanma ardından dün açıklanan yeni önlemlerin ekonomiye etkisi de takip ediliyor.